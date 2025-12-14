Трескучий мороз и холодрыга до -18? Погода в Москве в феврале: чего ждать

Согласно предварительным данным метеосервисов, жителей Москвы в феврале 2026 года ждут устойчивые отрицательные температуры и частые снегопады. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в конце зимы, ждать ли трескучих морозов и холодрыги до -18 градусов?

Какая погода будет в Москве в феврале

Согласно долгосрочным прогнозам, основанным на статистических моделях ведущих метеорологических сервисов, погода в течение последнего зимнего месяца будет соответствовать климатической норме, без аномальных потеплений.

Февраль является одним из самых холодных месяцев в Москве в этом году. Ожидается, что средняя температура воздуха составит около -6 градусов, при этом дневные максимумы будут колебаться в районе -5 градусов, а ночью столбик термометра может опускаться до -9 градусов и ниже. Самые суровые морозы, согласно прогнозу, вероятны в первой половине месяца. Например, в ночь на 6 февраля температура может достигнуть -12 градусов, а днем 5 февраля будет в районе -11 градусов. Постепенно к третьей декаде февраля холода немного ослабнут, и в последние дни месяца дневная температура будет приближаться к нулевой отметке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также прогнозы обещают, что снежные дни составят большую часть месяца — около 23. Осадки в виде дождя маловероятны. В среднем ожидается всего 3 дождливых дня, преимущественно в виде мокрого снега или ледяного дождя при временных кратковременных оттепелях. Наиболее снежными будут периоды в середине второй и начале третьей недели месяца. Световой день будет постепенно увеличиваться, а количество солнечных часов останется невысоким, что типично для этого времени года.

Таким образом, в российской столице в феврале трескучих морозов и холодрыги до -18 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в феврале

Первая декада февраля в Санкт-Петербурге, согласно статистическому прогнозу, будет самой холодной. Температура в дневные часы ожидается на уровне -5, а ночью столбики термометров могут опускаться до -12 градусов. Особенно холодными обещают быть ночи с 4 по 6 февраля, когда температура может достичь отметки в -13 градусов. Ветер в этот период будет преимущественно южным или юго-западным, его скорость составит в среднем 3–5 м/с, что в сочетании с высокой влажностью, которая обычно держится на уровне 85–90%, усилит ощущение холода. Атмосферное давление будет высоким, около 760 миллиметров ртутного столба, что типично для морозной погоды.

Середина месяца не принесет значительных изменений. Температурный фон стабилизируется. Днем — около -3 градусов, ночью — в пределах -7 градусов. Этот период будет характеризоваться высокой вероятностью осадков, которые могут выпадать очень часто, до 19 дней за месяц. Преобладающая облачность станет причиной постепенного, но увеличения светового дня, который за февраль прибавит более двух часов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Наиболее ощутимые изменения наступят в Северной столице в последнюю неделю февраля, когда станет гораздо теплее. Так, уже 24 и 25 числа дневная температура приблизится к нулевой отметке, а ночная составит около -5 градусов.

