Магнитные бури сегодня, 14 декабря: что завтра, головные боли, тошнота

Сегодня, 14 декабря, на Земле сильной магнитной бури не ожидается, сообщили эксперты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 14 и 15 декабря

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 14 декабря, составляет 36%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 36%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 29%», — пояснили ученые.

По данным портала my-calend, магнитосфера Земли в течение суток будет находиться в спокойном состоянии.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации сервиса.

Ученые ИКИ РАН добавили, что завтра, 15 декабря, на Земле магнитных бурь не прогнозируется.

Кто может пострадать от влияния сильной магнитной бури

Защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, во время геоударов стоит избегать жирной, соленой и жареной пищи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — заявила медик.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru отметил, что геомагнитные возмущения могут приводить к бурным процессам в организме, поэтому именно в это время число вызовов бригад скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил кардиолог.

