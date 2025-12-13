Слабый снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать

В новогоднюю ночь в Москве ожидаются небольшие морозы и осадки в виде снега, заявил в беседе с NEWS.ru синоптик Александр Ильин. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 31 декабря на 1 января, ждать ли слабого снегопада и тепла до +3 градусов?

Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

По словам Александра Ильина, в Москве вечером 31 декабря столбики термометров опустятся до -5 градусов.

«В Московском регионе температура составит от ноля до пяти градусов мороза. Днем будет идти снег, вечером небольшой снег, а ночью 1 января по области температура может опускаться от 3 до 8 градусов мороза, снежок совсем небольшой. Днем 1 января температура снова будет находиться в пределах от 0 до -5 градусов, будет небольшой снежок. Прогнозируется такая спокойная, мягкая погода со снегом», — заявил синоптик.

По предварительным данным метеорологических центров, новогодняя ночь и первый день 2026 года в российской столице обещают быть по-настоящему зимними — с морозом, снегом и пасмурным небом.

Среда, 31 декабря, будет облачным днем со слабыми осадками, которые к вечеру перейдут в снег. Температура в течение всего дня будет около 0 градусов. Утром и днем ожидается около 0 градусов, к 15:00 воздух может прогреться до +1 градуса. К вечеру начнется похолодание, и температура опустится до -1 градуса, а к полуночи — до -2 градусов. Ветер будет западный и северо-западный, слабый или умеренный.

Четверг, 1 января, будет холоднее предыдущего дня. Почасовой прогноз указывает на стабильное похолодание в течение всех суток до -9 градусов. Ожидается пасмурная погода со снегом, особенно в первую половину дня. Ветер сохранится северный, умеренный.

Таким образом, в Москве с 31 декабря на 1 января ожидается слабый снегопад, но тепла до +3 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь

По информации метеоцентров, в среду, 31 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, с дневной температурой около -1 градуса и ночным похолоданием до -5 градусов. В течение дня будет идти слабый снег.

В четверг, 1 января 2026 года, в Северной столице окончательно установится зимний режим. День будет морозным и пасмурным, со стабильной температурой около -3 градусов, ночью сохранится такая же температура. Ожидаются осадки в виде мокрого снега или дождя со снегом, после чего снова последует похолодание.

