Новые «Воронины», смерть мужа, помощь СВО: как живет Анна Фроловцева

Чем известна Фроловцева

Анна Фроловцева родилась 30 августа 1948 года в Москве. Окончила театральное училище имени Щепкина.

После окончания вуза Фроловцева вместе с супругом уехала из Москвы в Челябинск, где несколько лет служила в Челябинском государственном академическом театре драмы. В конце 80-х они вернулись.

Известность актриса получила в 60 лет благодаря роли Галины Ивановны в комедийном сериале «Воронины». Также она снималась в картинах «Золотой теленок», «Сибириада», «Экипаж», «Стакан воды», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Двойная пропажа», «Жизнь только начинается», «Костя — Вера», «Водитель-олигарх» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Фроловцевой

В студенческие годы Анна Фроловцева вышла замуж за стоматолога Юрия Кузьменко. В браке родился сын Денис, который тоже стал врачом.

В 2008 году Кузьменко умер. В интервью журналисту Светлане Баласанян актриса признавалась, что пережить горе ей помогла работа.

«Первые три месяца после смерти Юры я не выходила из дома, только сидела с внучкой. Потом пришли друзья и сказали, что Юрке бы это не понравилось и надо взять себя в руки. И я взяла. Потом был фильм „Всегда говори „всегда“ — 3», потом другие проекты. И все как-то закрутилось. Меня спасла работа», — вспоминала она.

Что известно о состоянии здоровья Фроловцевой

В августе StarHit со ссылкой на источники сообщил, что у Анны Фроловцевой диагностировали онкологическое заболевание.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что заслуженной артистке Анне Фроловцевой удалили опухоль. Якобы по результатам пройденной маммографии у артистки обнаружили злокачественное новообразование. В результате медики приняли решение об операции», — заявил источник.

Сама актриса призвала не лезть в ее личную жизнь после слухов о здоровье. В беседе с NEWS.ru она привела строки из стихотворения о Владимире Ленине.

«„Кто сказал, что Ленин умер? Я вчера его видал“. Вам уже сказали, что в эти дела не лезьте, это не ваше личное дело», — прокомментировала Фроловцева.

Что Фроловцева говорила о спецоперации

Анна Фроловцева заявляла, что поддерживает проведение спецоперации и оказывает российским военным гуманитарную помощь.

«Я поддерживаю действия нашей страны. Я уверена, что мы правы, и с этого меня не свернуть. В нашем Савеловском районе есть батальон, и мы отправляем на СВО помощь. Им нужен был агрегат, мотор, я его купила. Они назвали его „Аннушка“», — рассказала артистка в интервью Светлане Баласанян.

Чем сейчас занимается Фроловцева

Анна Фроловцева продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Оркестр».

Ближайших кинопремьер с ее участием не запланировано.

