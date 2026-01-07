Поцелуй с Дмитриенко, новые роли, разбитое сердце: как живет Анна Пересильд

Актриса Анна Пересильд обрела популярность после выхода сериала «Слово пацана» и к 16 годам сыграла около 10 ролей в кино. Что известно о ее карьере и личной жизни?

Чем известна Пересильд

Анна Пересильд родилась 20 мая 2009 года в Москве. Она — дочь заслуженной артистки России Юлии Пересильд и народного артиста РФ Алексея Учителя, которые долгое время скрывали свои отношения из-за официального брака режиссера.

В пятилетнем возрасте Пересильд прошла кастинг в спектакль «Сказки Пушкина» в Театре наций, в девять лет получила небольшую роль в фантастическом фильме «Черновик», однако сцены с ее участием в картину не вошли. Ее полноценный дебют в кино состоялся в 12 лет в ленте «Первый снег».

Известность Пересильд принесла роль Айгуль в сериале «Слово пацана». Также она снималась в лентах «Цой», «Тибра», «Нежность-2», «Алиса в Стране чудес» и других. После окончания общеобразовательной школы актриса планирует поступить в театральное училище.

«Все это, конечно, тяжелый труд. Но я, скажем так, люблю рисковать. Не зря меня мозг направил в эту сферу. И я пойду в театральный не потому, что у меня папа — режиссер, а мама — актриса. Я просто влюбилась в эту профессию и живу ею», — делилась она.

Кадр из сериала «Слово пацана», Айгуль (Анна Пересильд) Фото: Wink

Что известно о личной жизни Пересильд

После выхода сериала «Слово пацана» Анна Пересильд некоторое время состояла в отношениях с актером Ярославом Могильниковым, который сыграл в ленте роль Ералаша. В декабре 2024 года пара рассталась.

В интервью Надежде Стрелец Пересильд призналась, что отношения закончились для нее разбитым сердцем.

«Сердце разбито было. В прошлых отношениях я обожглась на том, что мне врали. Так что если человек передо мной нечестен, то сразу до свидания. Для меня, например, скрывать измену — это непацанский поступок», — заявила она.

В марте 2025 года, после выхода клипа певца Вани Дмитриенко на песню «Цветаева», где снялась Пересильд, появились слухи, что их связывают романтические отношения. Позднее они, держась за руки, появлялись на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге и премии Voice.

Также Telegram-канал Super опубликовал видео с празднования дня рождения Пересильд в одном из ресторанов в центре Москвы. На кадрах запечатлен поцелуй артистов.

В октябре Дмитриенко и Пересильд выпустили совместную песню «Силуэт» и вместе снялись в клипе на композицию. Они регулярно публикуют совместные ролики и проводят время в компании друг друга, но свои отношения публично не комментируют.

«Влюбленные долгое время скрывались от публики и не подтверждали свои отношения. Но совместный трек дал поклонникам понять, что Аня и Ваня без ума друг от друга», — отметил Telegram-канал «Звездач».

Актриса Анна Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране чудес» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Пересильд

Анна Пересильд в 16 лет продолжает творческую деятельность. На настоящий момент она снимается в лентах «Без оглядки» и «Черновик», выход которых запланирован на 2026 год.

Согласно данным опроса ВЦИОМа, Пересильд заняла первое место в рейтинге лучших российских актрис 2025 года. По словам артистки, из-за публичности она нередко сталкивается с хейтом как в школе, так и в Сети.

«Я прочла о себе много чего нелестного в соцсетях, мол, у меня везде выражение лица одно и то же, будто я его и не стараюсь менять — не умею или, напротив, эксплуатирую так зашедший зрителю образ Айгуль», — отмечала она.

