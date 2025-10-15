Поцелуй с Пересильд, гонорары, помощь Киркорова: как живет Ваня Дмитриенко

Певец Ваня Дмитриенко является одним из популярных исполнителей современного российского шоу-бизнеса. Что известно о его карьере и личной жизни?

Чем известен Дмитриенко

Иван Дмитриенко родился 25 октября 2005 года в Красноярске. С раннего детства занимался вокалом и актерским мастерством. В 13 лет вместе с мамой переехал в Москву, стал участником продюсерского центра «Республика KIDS», затем подписал контракт с лейблом Zion Music.

Наибольшую известность исполнителю принесла песня «Венера — Юпитер», записанная в 2020 году. За нее Дмитриенко получил «Золотой граммофон», став самым юным обладателем премии за всю ее историю.

К 19 годам артист выпустил более 30 композиций, самые известные из которых: «36,6», «Лего», «31-я весна», «Дыши», «Вишневый», «Настоящая», «Шелк» и другие.

Что известно о личной жизни Дмитриенко

Ваня Дмитриенко в интервью признавался, что после обретения популярности к нему начали проявлять усиленное внимание девушки и женщины.

«Бывало такое, что с меня пытались штаны снять во время фотосета, рвали вещи. Бывало, что тянулись поцеловать в губы взрослые женщины. Но в чем сумасшествие? Это же отрыв! Нет, я не считаю это нормальным. Стоишь фоткаешься, а у них полетела торпеда», — делился он в YouTube-шоу МУЗLOFT.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 2022 году появились слухи об отношениях Дмитриенко с фигуристкой Камиллой Валиевой, однако он опроверг их, отметив, что их связывает только дружба.

Единственный роман, который подтверждал исполнитель, был с блогером Сашей Айс (Александра Набатчикова), однако пара спустя несколько месяцев отношений рассталась.

В каких отношениях Дмитриенко с Пересильд

После выхода клипа Вани Дмитриенко на песню «Цветаева», где снялась 16-летняя актриса Анна Пересильд, появились слухи, что их связывают романтические отношения. Позднее они, держась за руки, появлялись на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге и премии Voice.

Также Telegram-канал Super опубликовал видео с празднования дня рождения Пересильд в одном из ресторанов в центре Москвы. На кадрах запечатлен поцелуй артистов.

В июне в интервью журналисту Ксении Собчак исполнитель объяснил, в каких находится отношениях с Пересильд.

«Я здесь могу сказать, что у нас прекрасные отношения, теплые, классные, не вижу в этом ничего такого. Это не пиар. Я могу сказать, что испытываю к Ане уважение, у нас теплые, классные, человеческие отношения. Таков ответ», — сказал он.

Пересильд в интервью Надежде Стрелец также не стала подтверждать, что состоит в романтических отношениях с Дмитриенко, но при этом положительно высказалась об артисте.

10 октября Дмитриенко и Пересильд выпустили совместную песню «Силуэт» и вместе снялись в клипе на композицию. На одном из кадров исполнитель целует силуэт актрисы.

Как Киркоров спас Дмитриенко

Ваня Дмитриенко в интервью Ксении Собчак рассказал, что народный артист России Филипп Киркоров спас его на одном из зарубежных концертов.

«Нас позвали на концерт в одной стране. Нас уведомили: это городской праздник. В итоге все оказалось мероприятием, чтобы привлечь людей к митингу против власти. Мы об этом не знали. Я и Филипп оказались в неловкой ситуации: были подписаны договоры, люди заплатили деньги. Тогда Филипп заверил, что он все решит. И он настолько спокойно это сказал. Он действительно все решил, мы не стали выходить на сцену, не было никаких проблем», — поделился он.

Певец также назвал Киркорова «очень крутым мужиком» и отметил его мудрость.

Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Дмитриенко

Ваня Дмитриенко в 19 лет продолжает творческую деятельность: записывает песни и гастролирует с концертами.

По данным Telegram-канала SHOT, за два сольных выступления в Москве исполнитель может заработать около 60 млн рублей, а пригласить его на корпоратив стоит 5 млн рублей.

