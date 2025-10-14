Два развода, смерть мужа, новые фильмы: куда пропала актриса Анна Ардова

Заслуженная артистка России Анна Ардова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни, высказывалась ли она о спецоперации?

Чем известна Ардова

Анна Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве в актерской семье. В 1995 году окончила ГИТИС, куда смогла поступить только с пятой попытки.

Ардова снималась в картинах «Дети Арбата», «Персона нон грата», «Женская лига», «Почтальон», «Крыша», «Одна за всех», «Оплачено любовью», «Соседи по разводу», «Последний из Магикян», «Сальса», «Дурехи», «Ищу тебя», «Из чувства долга», «Сказки Гофмана», «Запасный выход», «Солнце, море, два ствола», «Выбери меня», «Последний богатырь. Наследие» и других.

Всего в ее фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Ардовой

Первым мужем Анны Ардовой был заслуженный артист России Даниил Спиваковский. Они прожили вместе около года.

После этого Ардова встречалась с коллегой Сергеем Соколовым. Их отношения закончились после того, как она забеременела. Ардова родила дочь Софью, которая впоследствии тоже стала актрисой. Соколов в ее жизни и воспитании не участвовал.

Анна Ардова и Александр Шаврин, 2016 год Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Когда Ардова была беременна, за ней начал ухаживать актер Александр Шаврин. В 1997 году пара поженилась, в 2001 году в их семье появился второй ребенок — сын Антон. Он пошел по стопам родителей.

В 2017 году Ардова и Шаврин объявили о разводе. В том же году Шаврин умер от рака.

В 2022 году дочь Ардовой вышла замуж за коллегу Дениса Парамонова. В сентябре 2023 года также она сообщила о женитьбе сына.

Что Ардова говорила о спецоперации

После начала спецоперации Анна Ардова разместила в соцсетях совместное заявление с рядом коллег. Сейчас оно отсутствует в ее профиле.

«Мы выступаем сейчас не только как деятели культуры, а как обычные люди, граждане нашей страны, нашей Родины. Среди нас дети и внуки тех, кто воевал в Великой Отечественной войне, свидетели и участники той войны. В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди», — говорилось в сообщении.

Ардова также призывала сесть за стол переговоров.

«Мы призываем всех, от кого это зависит, все стороны конфликта остановить вооруженные действия и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности — человеческой жизни», — написала она.

Чем сейчас занимается Ардова

Анна Ардова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Трактирщица», «Лес», «Истории», «Последний этаж» и «Август. Графство. Осейдж».

В 2025 году вышли комедии «Пожить как люди» и «Афоня» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «По-братски», «Туман», «Близкое счастье», «Анна К» и «Хозяйка гостиницы» с Ардовой.

Анна Ардова на премьере фильма «Новый год в Березовке» в киноцентре «Каро 11 Октябрь» Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Недавно артистка призналась, что является очень трусливой.

«Я трусло! Я самое страшное трусло на свете! Трусливее меня нет никого! „А мы пойдем на север“ — это я! Вы не представляете, какая я трусиха. Мне все страшно, мне все в первый раз делать страшно. Я не знаю, почему так получается, как я это преодолеваю — не знаю», — добавила она.

