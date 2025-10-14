Франция, депрессия, списки против СВО: как живет актер Игорь Черневич

Заслуженный артист России Игорь Черневич прославился благодаря ролям в лентах «Убойная сила», «Коктебель» и «Мажор». Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Черневич

Игорь Черневич родился 30 сентября 1966 года в городе Орше в Белоруссии. После окончания школы он переехал в Санкт-Петербург, окончил Российский государственный институт сценических искусств. В 1985 году был принят в труппу Малого драматического театра, где служит до сих пор.

Черневич дебютировал в кино в 1992 году в детском фильме «Кольцо». Широкая популярность пришла к актеру после выхода мелодрамы «Коктебель», за роль в которой он получил специальный приз Московского международного кинофестиваля. На настоящий момент в его фильмографии более 100 работ, включая ленты «Убойная сила», «Ветка сирени», «Мажор», «Хороший человек», «Чернобыль», «Мосгаз», «Оффлайн», «Комбинация» и другие.

Артист был дважды женат. От второго брака (с актрисой Екатериной Решетниковой) у Черневича есть сын Филипп. Он виолончелист.

Что известно о жизни Черневича во Франции

После окончания театрального института Игорь Черневич из-за отсутствия предложений о съемках в России снимался в заграничных проектах в Венгрии, Польше, Швеции. Затем актер уехал по контракту работать во Францию в театр «Бобин».

По словам актера, он долго ждал этой работы, но реальность не оправдала ожиданий.

«К сожалению, не могу сказать, что это был самый счастливый и плодотворный период моей жизни. <…> В какой-то момент накатило отчаяние, пытался сбежать, но пришлось остаться — контракт! И меня впервые накрыла настоящая депрессия <…>. Клиническая депрессия — не просто плохое настроение. Болит все, тебе кажется, что умираешь», — делился он.

Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Игорь Черневич в спектакле «Вишнёвый сад» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Как Черневич относится к СВО

В марте 2022 года публицист Михаил Шахназаров разместил в соцсетях список лиц, которые якобы выступили против спецоперации. В числе подписавшихся писатель отметил и Игоря Черневича.

Сам артист никогда публично не комментировал проведение спецоперации.

Чем сейчас занимается Черневич

Игорь Черневич в 59 лет продолжает творческую деятельность. Он служит в Малом драматическом театре, где играет в спектаклях с заслуженной артисткой РФ Елизаветой Боярской. Актеры за роли в постановке «Чайка» в прошлом году были удостоены специальной премии жюри «Золотой маски» в номинации «За лучший актерский дуэт».

«Ты — мой партнерский крест, моя партнерская карта, которую я несу с благоговением. Я всегда рада тебе, как дети — Дедушке Морозу. Я тебя очень люблю!» — говорила о Черневиче Боярская.

Также Черневич продолжает сниматься в кино. В 2025 году с ним на экраны вышли ленты «Дорогой Вилли» и «Крутая перемена — 2». Кроме того, с актером ожидается премьера третьего сезона сериала «Метод», назначенная на осень.

