09 октября 2025 в 17:29

Гнилая слякоть и тепло до +8? Погода в Москве в начале ноября: чего ждать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ноябре ожидается, что среднемесячная температура месяца будет на три градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в начале последнего осеннего месяца, ждать ли гнилой слякоти и тепла до +8 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале ноября

По словам Евгения Тишковца, устойчивые заморозки придут в Москву только во второй половине ноября.

«Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе. К концу ноября начнет формироваться снежный покров», — отметил он.

По предварительным данным метеоцентров, в первые 10 дней ноября 2025 года российскую столицу ожидает характерная для поздней осени погода с постепенным понижением температур и преобладанием пасмурных дней.

Начало месяца встретит москвичей относительно прохладной, но еще не морозной погодой. В субботу, 1 ноября, столбик термометра днем покажет около +4 градусов, а ночью опустится до 0 градусов.

В воскресенье, 2 ноября, температура сохранится на том же уровне. На протяжении этих дней небо над столицей будет затянуто облаками, а атмосферное давление составит около 744 мм рт. ст.

Похожие показатели, согласно прогнозу, сохранятся и в понедельник, 3 ноября, когда максимальная температура днем составит +3 градуса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Период с 4 по 6 ноября не принесет существенных изменений. Во вторник и среду днем по-прежнему будет около +4 градусов, а ночью — 0 градусов. Однако к четвергу, 6 ноября, станет немного холоднее, когда дневная температура не превысит +3 градусов, а ночная останется на отметке 0 градусов. Ветер будет умеренным, преимущественно западного направления, 3–4 м/с.

Начиная с пятницы, 7 ноября, начнется более заметное похолодание, которое продлится до конца первой декады месяца. Дневная температура в течение трех дней, с 7 по 9 ноября, будет стабильно держаться на уровне +2–3 градусов, а ночная впервые станет отрицательной, опустившись до -1 градуса. Завершится первая десятидневка в понедельник, 10 ноября, самым холодным днем. Ожидается, что днем температура составит всего около 0 градусов, а ночью похолодает до -2 градусов.

Таким образом, в Москве в начале ноября гнилой слякоти и тепла до +8 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале ноября

Первый месяц осени в Санкт-Петербурге встретит жителей и гостей города прохладной и пасмурной погодой, полностью соответствующей климатической норме.

Погодные условия в первый день месяца, в субботу, 1 ноября, ожидаются довольно мягкими. Дневная температура воздуха составит около +5–6 градусов, а ночная опустится до +1–3 градусов. Небо будет затянуто облаками, возможны осадки. Однако уже в середине периода, ориентировочно с 5 по 6 ноября, начнется заметное похолодание. Дневные температуры стабильно установятся на отметке +3–4 градуса, а ночные будут колебаться около нулевой отметки, местами переходя в слабоотрицательные значения до -1 градуса. Атмосферное давление в течение этих 10 дней будет в основном в пределах нормы, около 757–763 мм рт. ст.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К понедельнику, 10 ноября, погода в Северной столице окончательно приобретет осенний, предзимний характер. Прогнозируется, что днем воздух прогреется всего до +3–5 градусов тепла, а ночью столбик термометра может опуститься до -2 градусов. Погода будет пасмурной, но без существенных осадков. Ветер ожидается преимущественно южного и юго-западного направлений, умеренный, 2–6 м/с, что усилит ощущение прохлады.

