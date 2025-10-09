Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 октября, фото, видео

Панда Катюша расстроилась из-за смерти тапира Сью. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 9 октября?

Кто из животных умер в Московском зоопарке

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что тапир-долгожитель Сью умерла. Это произошло вчера утром, 8 октября.

«Друзья, у нас печальная новость. Любимица посетителей Московского зоопарка легендарный тапир-долгожитель Сью скончалась. Нашей старушке Сью было 37 лет. В природе эти животные редко доживают до 24 лет, а в зоопарках продолжительность их жизни примерно 25–30 лет. По аналогии с возрастом человека Сью было около 100 лет», — написала она в авторском Telegram-канале.

Акулова также рассказала, что Сью родилась в зоопарке Детройта в феврале 1988 года, а в 2005 году переехала в Москву.

«Сью была любопытна и дружелюбна к своим киперам, однако присутствие малознакомых людей в вольере, например представителей технических служб, вводило животное в стресс. Именно поэтому, а также в силу возраста тапира не переселяли из ее старенького вольера, так как переезд был бы слишком большим испытанием. Сью была довольно упрямой дамой, но сотрудники зоопарка могли уговорить ее на необходимые ветеринарные процедуры благодаря регулярным занятиям на тренингах. В качестве поощрения она получала лакомства — кусочки фруктов», — уточнила директор столичного зоопарка.

Она добавила, что, поскольку тапиры — растительноядные животные, поэтому в зоопарке в качестве корма Сью получала вареную картошку и морковь, листовой салат, различные фрукты, геркулесовую кашу с горохом, в которую добавляли витамины и минеральную подкормку, а также специальный комбикорм.

«Последние годы у тапира были серьезные проблемы со здоровьем в силу возраста. Зоологи уделяли особое внимание состоянию суставов, копыт, глаз и зубов животного. Этим летом из-за переменчивой погоды Сью вышла в уличный вольер только в июле и вернулась в теплое помещение павильона „Солнечные медведи“ уже в августе», — заключила Акулова.

Как на новость отреагировала Катюша

Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша будто грустит из-за смерти Сью. В кадре нерадостная панда лежит на брусьях в вольере.

«Воробьи принесли и Катюше печальную весть про бабушку Сью! Катюшке тоже грустно от таких новостей. Но она и все мы будем с теплом помнить эту строгую, но добрую и любимую всеми бабушку Сью!» — подписала она видео.

Комментаторы выразили соболезнования в связи со смертью Сью.

«Соболезнуем, это большая утрата. Сью была такой хорошей и милой! А по Катюше видно, что она все понимает и действительно грустит»;

«Не грусти, малышка. Будем надеяться, что Сью сейчас гуляет по радуге. Она прожила долгую, счастливую и интересную жизнь! Мои соболезнования»;

«Как это все тяжело. Соболезную», — написали фолловеры.

