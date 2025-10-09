Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 12:33

Королевская семья Британии: последние новости, бунт Миддлтон против дворца

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон бунтует против правил монархии, отказываясь от своих публичных обязанностей. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 9 октября?

Что известно о бунте Миддлтон против дворца

Кейт Миддлтон бунтует против ожиданий, связанных с королевской жизнью, отказываясь от своих публичных обязанностей и предпочитая более уединенный образ жизни после диагноза «рак» и выздоровления, сообщает RadarOnline. По его данным, принцесса Уэльская хочет «притормозить» и «полностью упростить свою жизнь», даже если это разочарует членов монархии, которые хотят, чтобы она вернулась к полноценному графику.

«Кейт теперь понимает, что жизнь слишком коротка, чтобы соглашаться на каждое требование. Борьба с раком действительно изменила ее взгляды. Она хочет поставить на первое место свою семью, свое благополучие и душевное спокойствие. Это не бунт ради драмы — это стремление жить в своем ритме, даже если для этого нужно спокойно противостоять ожиданиям королевской семьи», — заявил изданию высокопоставленный источник в королевской семье.

Уточняется, что эти перемены не остались незамеченными в королевских кругах: некоторые придворные были недовольны решением Миддлтон.

«Некоторые высокопоставленные члены королевской семьи хотят, чтобы она увеличила свою рабочую нагрузку теперь, когда у нее ремиссия. Но Кейт твердо намерена возвращаться к работе в своем темпе — она не хочет, чтобы ее подгоняли… Она наконец-то научилась говорить „нет“. До болезни она чувствовала огромную ответственность за то, чтобы справляться с требованиями королевской жизни вместе с Уильямом. Теперь она понимает, что может служить, не теряя себя в процессе», — сообщил инсайдер.

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Супруг Миддлтон принц Уильям поддерживает ее желание сократить рабочие обязанности, несмотря на то что Уэльские готовятся к переходу престола, пишет RadarOnline.

«Уильям точно знает, как много Кейт пережила. Они оба понимают, что она сыграет ключевую роль в будущем монархии, но ее здоровье должно быть на первом месте», — заключил источник.

Как Меган Маркл рассорила Уильяма и Гарри

Супруга принца Гарри Меган Маркл стала причиной нового конфликта между ее мужем и его старшим братом принцем Уильямом, сообщает RadarOnline.

Герцог Сассекский в преддверии приближающейся 30-й годовщины смерти его с Уильямом матери принцессы Дианы готовит документальный фильм, посвященный ее благотворительной деятельности.

По данным инсайдеров, Уэльский недоволен участием Маркл в памятных мероприятиях. Причиной тому стало недавно опубликованное ею видео, которое широко обсуждалось в Сети. Супруга принца Гарри разместила кадры, на которых она запечатлена в лимузине с поднятыми ногами, находясь неподалеку от места гибели принцессы Дианы.

Уильям, как отмечает инсайдер издания, недоволен попытками провести параллели между Меган и наследием Дианы.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 9 октября: что завтра, напряжение, риск аритмии

Намоленное материнство, разводы, новые фильмы: как живет Равшана Куркова

Ураганные ветра и дубак до −25 градусов? Погода в Москве зимой: чего ждать

Кейт Миддлтон
королевская семья
новости
Меган Маркл
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мультифункциональное остекление: комфорт в любую погоду
Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Миллер назвал «Силу Сибири — 2» новым газовым хребтом России
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Киев второй раз за день ударил по Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.