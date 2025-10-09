Королевская семья Британии: последние новости, бунт Миддлтон против дворца

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон бунтует против правил монархии, отказываясь от своих публичных обязанностей. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 9 октября?

Что известно о бунте Миддлтон против дворца

Кейт Миддлтон бунтует против ожиданий, связанных с королевской жизнью, отказываясь от своих публичных обязанностей и предпочитая более уединенный образ жизни после диагноза «рак» и выздоровления, сообщает RadarOnline. По его данным, принцесса Уэльская хочет «притормозить» и «полностью упростить свою жизнь», даже если это разочарует членов монархии, которые хотят, чтобы она вернулась к полноценному графику.

«Кейт теперь понимает, что жизнь слишком коротка, чтобы соглашаться на каждое требование. Борьба с раком действительно изменила ее взгляды. Она хочет поставить на первое место свою семью, свое благополучие и душевное спокойствие. Это не бунт ради драмы — это стремление жить в своем ритме, даже если для этого нужно спокойно противостоять ожиданиям королевской семьи», — заявил изданию высокопоставленный источник в королевской семье.

Уточняется, что эти перемены не остались незамеченными в королевских кругах: некоторые придворные были недовольны решением Миддлтон.

«Некоторые высокопоставленные члены королевской семьи хотят, чтобы она увеличила свою рабочую нагрузку теперь, когда у нее ремиссия. Но Кейт твердо намерена возвращаться к работе в своем темпе — она не хочет, чтобы ее подгоняли… Она наконец-то научилась говорить „нет“. До болезни она чувствовала огромную ответственность за то, чтобы справляться с требованиями королевской жизни вместе с Уильямом. Теперь она понимает, что может служить, не теряя себя в процессе», — сообщил инсайдер.

Кейт Миддлтон Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Супруг Миддлтон принц Уильям поддерживает ее желание сократить рабочие обязанности, несмотря на то что Уэльские готовятся к переходу престола, пишет RadarOnline.

«Уильям точно знает, как много Кейт пережила. Они оба понимают, что она сыграет ключевую роль в будущем монархии, но ее здоровье должно быть на первом месте», — заключил источник.

Как Меган Маркл рассорила Уильяма и Гарри

Супруга принца Гарри Меган Маркл стала причиной нового конфликта между ее мужем и его старшим братом принцем Уильямом, сообщает RadarOnline.

Герцог Сассекский в преддверии приближающейся 30-й годовщины смерти его с Уильямом матери принцессы Дианы готовит документальный фильм, посвященный ее благотворительной деятельности.

По данным инсайдеров, Уэльский недоволен участием Маркл в памятных мероприятиях. Причиной тому стало недавно опубликованное ею видео, которое широко обсуждалось в Сети. Супруга принца Гарри разместила кадры, на которых она запечатлена в лимузине с поднятыми ногами, находясь неподалеку от места гибели принцессы Дианы.

Уильям, как отмечает инсайдер издания, недоволен попытками провести параллели между Меган и наследием Дианы.

