Королевская семья Британии: последние новости, вирусное видео с Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала героиней нового вирусного ролика в Сети после посещения базы британских ВВС. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 3 октября?

Как Миддлтон стала героиней вирусного видео

Кейт Миддлтон накануне, 2 октября, посетила базу Королевских ВВС Великобритании Конингсби в Линкольншире впервые с тех пор, как в августе 2023 года получила должность почетного коммодора авиации, сообщает People. Для выхода она выбрала приталенный серый костюм, высокие шпильки и серьги с сапфирами и бриллиантами из коллекции принцессы Дианы.

Во время визита принцесса Уэльская села за штурвал истребителя-симулятора и выполнила мертвую петлю, но перед этим она поднялась по узкому трапу в туфлях, чтобы заглянуть в кабину полностью вооруженного истребителя Королевских ВВС «Тайфун».

Видео того, как Миддлтон спускалась по узким ступеням трапа, стало вирусным, поскольку, из-за того что на ней были надеты туфли, Кейт пришлось делать это спиной вперед. Пользователи отметили умение принцессы Уэльской справляться с непростыми задачами.

«Это впечатляюще, учитывая, что это трап истребителя, гораздо более крутой и с узкими ступенями, предназначенный для рабочих ботинок», «Я даже в кроссовках спустилась бы с трудом, а на шпильках все закончилось бы переломом», — отметили британцы.

Кейт Миддлтон Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

В чем Гарри обвинил придворных Карла III

Принц Гарри спровоцировал новый скандал после встречи с отцом королем Великобритании Карлом III, обвинив придворных в намеренном саботаже его попыток примириться с семьей, сообщает The Times.

Уточняется, что герцог Сассекский оказался недоволен статьей The Sun, в которой журналисты, ссылаясь на источники из Букингемского дворца, описали его встречу с отцом как «очень официальную».

Представители принца Гарри заявили, что цитаты из публикации являются «чистым вымыслом» и что «источники намерены саботировать любые попытки примирения между отцом и сыном».

Встреча принца Гарри с Карлом III состоялась 10 сентября в Кларенс-хаусе и длилась 50 минут, став первой за 19 месяцев разлуки. Отмечается, что во время разговора Гарри подарил отцу фотографию своих детей, Арчи и Лилибет.

