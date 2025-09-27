Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 12:51

Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: i-Images/Pool/Global Look Press

Принц Уильям дал интервью, в котором рассказал о трудных временах в жизни после обнаружения рака у его супруги Кейт Миддлтон. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 27 сентября?

Что Уильям рассказал о трудностях в жизни

Принц Уильям дал интервью канадскому актеру Юджину Леви, в котором сообщил, что борьба с онкологическим заболеванием Кейт Миддлтон сказалась на всей семье, сообщает Daily Mail.

«Я бы сказал, что 2024 год был самым тяжелым в моей жизни. Знаете, жизнь посылается нам в испытание. И сама жизнь тоже посылает нам испытания. И способность их преодолевать делает нас теми, кто мы есть», — сказал он.

Леви взял интервью у Уильяма во время съемок нового тревел-шоу. Наследник престола устроил для актера экскурсию по Виндзорскому замку, а затем сам предложил отправиться в паб вместе выпить. Уточняется, что о своей жизни принц Уэльский рассказал за кружкой пива.

Актер в ходе беседы также спросил Уильяма: «Чем ты занимаешься, когда ты дома?» Принц в ответ заявил, что спит.

«Сплю. Когда у тебя трое маленьких детей, сон — важная часть моей жизни», — пояснил он.

Как Гарри разрушил шанс на примирение с семьей

Принц Гарри упустил возможность восстановить отношения с королевской семьей спустя несколько часов после встречи с отцом — королем Карлом III, которая состоялась в начале сентября во время визита Сассекского в Великобританию, пишет RadarOnline.

По данным источника, вскоре после встречи с отцом Гарри отправился на Украину, где дал интервью, в котором отстаивал правдивость своих мемуаров, утверждал, что не «выносил свое грязное белье на всеобщее обозрение», и настаивал, что его «совесть чиста». Эти заявления, по словам источника, приближенного к королевской семье, вновь отдалили принца от семьи.

«Мнение дворца ясно — до тех пор, пока Гарри продолжает предавать огласке семейные споры, шансов на возвращение больше нет», — заявил инсайдер.

Во дворце считают, что Гарри неправильно расставил приоритеты во время поездки.

«Основное внимание следовало уделить другим проблемам, но семейная драма взяла верх. Гарри попал в заголовки газет по совершенно неправильным причинам», — отметил источник.

