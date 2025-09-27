Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой

Сегодня, 27 сентября, стало известно о смерти заслуженной артистки России Людмилы Гавриловой. Какие известны подробности о ее последних днях жизни и смерти?

Что известно о последних днях жизни и смерти Гавриловой

Людмила Гаврилова скончалась 24 сентября. О ее кончине сегодня, 27 сентября, сообщил сын Таир Газиев и актриса Евгения Шевченко. Причину смерти они не уточнили.

«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой. Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты-длинный-чулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — написал наследник артистки в соцсетях.

Прощание с Гавриловой состоится 29 сентября в 11:00 по московскому времени по адресу: Балашиха, Окольная, 4.

По данным Telegram-канала Mash, актриса долгое время страдала от цирроза печени и болезни сердца.

«Недавно ее экстренно госпитализировали в Москве. В больнице артистка пролежала несколько дней, после чего ее состояние ухудшилось. Врачи не смогли реанимировать Людмилу Гаврилову», — говорится в сообщении канала.



Людмила Гаврилова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем была известна Гаврилова

Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге, окончила Театральное училище им. Б. Щукина. С 1973 до 2011 год она служила в труппе Московского академического театра Сатиры, позднее преподавала актерское мастерство в Щукинском училище.

За годы карьеры артистка снялась в более 120 фильмах. Наиболее известные роли Людмилы Гавриловой: организатор симпозиума эндокринологов в фильме «Мимино», мать Сергея Глухарева Наталья в сериале «Глухарь», главврача районной больницы Галина Стерлигова в нескольких сезонах проекта «Земский доктор».

Гаврилова в разные годы состояла в браках с актером Шавкатом Газиевым, от которого родила сына Таира, и актером Александром Диденко. Также у нее был роман с народным артистом СССР Андреем Мироновым, с которым они вместе играли в спектакле «Женитьба Фигаро».

«Все эти почти 35 лет после смерти Андрея я никак не могу с ним проститься. Там уже встретимся. Да, он был не Ален Делон, но столько женщин ценили и любили его. И каждая по-своему. Я ведь так долго сопротивлялась нашим отношениям, но стать, как Лариса Голубкина, его женой, не смогла бы. Она не настолько эмоциональная, как я, прагматичная и умела прощать все его увлечения», — рассказывала она.

