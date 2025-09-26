Отказ от спектакля, здоровье, слова об Украине: как живет Олег Басилашвили

Народный артист СССР Олег Басилашвили более пяти лет не снимается в кино и отказался играть в своем последнем спектакле в БДТ. Чем он сейчас занимается, что известно о его состоянии здоровья?

Чем известен Басилашвили

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. В 1941 году его отец ушел на фронт, а он вместе с матерью был отправлен в эвакуацию в Тбилиси. По словам артиста, война запомнилась ему страшным голодом. В 1943 году семья вернулась в Москву.

Басилашвили окончил Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе, в 1959 году был принят на службу в Большой драматический театр имени Товстоногова (БДТ), где служит до сих пор.

За годы карьеры артист сыграл около 50 ролей в театре и 170 ролей в кино. Наибольшую известность ему принесли фильмы «Осенний марафон», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Вокзал для двоих». Последний раз Басилашвили появился на экране в 2019 году в картине «Не ждали».

Что известно о личной жизни Басилашвили

Олег Басилашвили в 1955 году женился на народной артистке СССР Татьяне Дорониной. Они были однокурсниками и прожили в браке восемь лет.

Вскоре после развода артист женился на журналистке и музыкальным редакторе Галине Мшанской. Пара вырастила двух дочерей — Ольгу и Ксению. В интервью NEWS.ru артист заявил, что молит Бога, чтобы их с супругой жизнь длилась как можно дольше.

Олег Басилашвили с семьей: женой Галиной Мшанской, дочерьми Ольгой и Ксенией Фото: Yury Pilipenko/Global Look Press

«Сейчас, на склоне лет, мы с Галей рядом, и мое чувство к ней с каждым днем еще нежнее и глубже. Благодарю Бога, что он подарил нам взаимную любовь, и молю Его, чтобы наша жизнь длилась как можно дольше», — сказал он.

Что Басилашвили говорил об СВО

Олег Басилашвили на следующий день после начала спецоперации в интервью NEWS.ru сообщил, что любит народ Украины и переживает «все, что сейчас происходит».

«Действия, конечно, наложат определенный отпечаток на наши взаимоотношения. Мне очень жаль, я тяжело переживаю все, что сейчас происходит», — отметил он.

Спустя полтора года после начала СВО он также выразил мнение, что спецоперация никогда не завершится.

«СВО никогда не завершится, потому что во время переправы коней не меняют. А ради этого все и было сделано, на мой взгляд», — сказал актер.

Что известно о состоянии здоровья Басилашвили

В январе 2023 года Олег Басилашвили пожаловался на плохое самочувствие. Перед выходом на сцену актеру делали уколы.

«Чувствую себя плохо, потому что я болею. Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — говорил он.

Известно, что артист дважды болел коронавирусом — в 2021 и 2022 годах.

Чем сейчас занимается Басилашвили

Олег Басилашвили сегодня, 26 сентября, празднует свое 91-летие. Артист до сих пор служит в БДТ, где до недавнего времени играл в спектакле «Лето одного года» вместе с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих. На днях он сообщил NEWS.ru, что больше не выйдет на сцену, но карьеру не завершает.

Спектакль «Лето одного года» в Санкт-Петербурге Фото: Петр Ковалев/ТАСС

«Спектакли, в которых я был занят в БДТ, сняты в этом году с репертуара. Больше играть не буду», — сказал он.

Сейчас артист все свободное время проводит с семьей, проживает в Репино под Санкт-Петербургом.

«От общественной жизни я отошел, живу с семьей за городом. Все, что происходит в публичном пространстве, меня не интересует», — пояснил Басилашвили.

По данным Telegram-канала «Фонтанка», спектакль «Лето одного года» был снят с репертуара по просьбе артистов.

