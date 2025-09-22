Кто получит выплаты к пенсиям к 1 октября 2025 года, какая сумма, причина

Кто получит выплаты к пенсиям к 1 октября 2025 года, какая сумма, причина

Ко Дню пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября, введены дополнительные выплаты для пенсионеров. Какие подробности известны?

Кто получит выплаты к пенсиям к 1 октября 2025 года

День пожилого человека — это праздник, направленный на признание заслуг и поддержку старшего поколения. Его главная цель — привлечь внимание общества к нуждам и проблемам пожилых граждан, помочь улучшить их качество жизни и социальное обеспечение. В честь этого дня в регионах России приурочивают различные культурные мероприятия и вводят социальные инициативы.

В 2025 году дополнительные единовременные выплаты ко Дню пожилого человека будут произведены не во всех регионах России. Решение о предоставлении такой поддержки приняли власти Челябинской области, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края, а также Ярославской и Рязанской областей.

В Москве и Московской области отдельные выплаты к празднику не предусмотрены — власти объясняют это наличием других программ помощи пенсионерам, таких как ежемесячные доплаты к пенсии, пособия для долгожителей и другие социальные инициативы. Так, в Дмитровском районе Московской области ко Дню пожилого человека неработающим пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, выплачивают 500 рублей. При этом окончательное решение по столичному региону может быть принято ближе к 1 октября.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В большинстве регионов РФ дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека предоставляются всем пенсионерам, проживающим на территории соответствующего субъекта. Однако в ряде регионов такая помощь назначается только определенным категориям граждан. Это могут быть люди с низким доходом, одинокие пенсионеры, а также пенсионеры, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В ряде случаев региональные власти устанавливают возрастные или социальные ограничения для получения выплаты.

Как пенсионерам получить дополнительную выплату

Разовые выплаты ко Дню пожилого человека предоставляются автоматически — деньги перечисляются на тот же счет, куда поступает пенсия.

При этом в некоторых муниципалитетах для получения разовой выплаты необходимо подать заявление: это можно сделать через многофункциональные центры (МФЦ) или отделения социальной защиты населения.

В случае если региональное решение о выплате принято, деньги обычно поступают накануне праздника — примерно 30 сентября. Начисление средств происходит по базам данных органов социальной защиты, где хранится информация о зарегистрированных пенсионерах, проживающих в регионе.

Читайте также:

Поездка в Киев, смена профессии, мнение об СВО: как живет Мария Пирогова

Отъезд из РФ, слова об Украине, развод: как живет актер Анатолий Котенев

Смерть матери, измены Варум, скандал из-за СВО: как живет Леонид Агутин