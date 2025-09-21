Поездка в Киев, смена профессии, мнение об СВО: как живет Мария Пирогова

Актриса Мария Пирогова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила об Украине и спецоперации?

Чем известна Пирогова

Мария Пирогова родилась 12 января 1990 года в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина.

Известность Пироговой принесли роли в сериалах «Интерны» и «Молодежка». Также она снималась в картинах «Универ», «Моя безумная семья», «След тигра», «Благие намерения», «Завтрак в постель», «Юристы», «Идеальный выбор», «Хамелеон», «Извозчик» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Пироговой

Мария Пирогова на протяжении года состояла в отношениях с коллегой Данилой Якушевым. Артисты познакомились на съемках сериала «Молодежка».

Сейчас подробности личной жизни Пирогова не раскрывает, но в 2023 году она признавалась, что ее сердце свободно.

«По определенным причинам моя личная жизнь в режиме, скажем так, заморозки. Могу сказать, что кроме личной жизни можно заниматься много чем еще», — отмечала она в беседе с Teleprogramma.pro.

Пирогова также заявляла, что не сможет построить отношения с ревнивым партнером.

«Ревность и обостренное чувство собственничества — это я считываю очень быстро и обхожу за 150 км. Также для меня это неприемлемо. Для меня человек, который считает меня своей половинкой (и считает, что он — моя половинка), неприемлем. Мы — два отдельных человека, которые каждый день принимают решение — быть друг с другом или нет. Все. Никто никому ничего не должен. Все мы — отдельные личности, а не половинки чего-то там», — считает актриса.

Мария Пирогова Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Что Пирогова говорила об Украине

Мария Пирогова посещала Украину в 2021 году. Тогда артистка выложила в соцсети фотографии своей поездки на Андреевский спуск в Киеве и рассказала, что посетила страну сразу после того, как в ее отношении перестал действовать трехгодичный запрет на въезд.

«Киев, я вернулась! Жаль потерянного времени без тебя. Я была невъездная целых три года, если кто не в курсе, но теперь я снова здесь», — писала Пирогова.

Мнения по поводу проведения спецоперации она не высказывала.

Чем сейчас занимается Пирогова

Мария Пирогова продолжает творческую деятельность.

В скором времени должны выйти проекты «Идеальная жена», «Балабол-9», «Балабол-10» и «Извозчик» с ее участием.

Помимо съемок в кино, Пирогова также пишет стихи. При этом уходить из профессии она не собирается.

«Забросить профессию — это скорее мысли моей мамы. Потому что она агитировала меня издать сборник стихов, которые пишу. У меня такой идеи нет. Я четко понимаю, что актерская профессия настолько глубоко под моей кожей, что мне от этого никуда не деться. Я отдаю себе отчет, что полностью из профессии не уйду никогда», — делилась артистка.

Читайте также:

«Интервидение», тайная свадьба, дом в США: как живет певец Алексей Воробьев

Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская

«СашаТаня», поездка на Аляску, гнев к мигрантам: как живет Андрей Гайдулян