«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 19:10

«СашаТаня», поездка на Аляску, гнев к мигрантам: как живет Андрей Гайдулян

Андрей Гайдулян Андрей Гайдулян Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Андрей Гайдулян продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, зачем приезжал на Аляску?

Чем известен Гайдулян

Андрей Гайдулян родился 12 апреля 1984 года в Кишиневе. Окончил Институт современного искусства, также получил дополнительное образование в США в школе актерского мастерства Ли Страсберга.

Известность Гайдуляну принесла роль Саши Сергеева в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня».

Также артист снимался в картинах «Кулагин и партнеры», «Дачница», «Полный контакт», «Друзья друзей», «Медсестра», «Красные пророчества», «СамоИрония судьбы», «Время есть!» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 17 работ.

Что известно о личной жизни Гайдуляна

В студенческие годы Андрей Гайдулян встречался с однокурсницей по имени Римма. Вскоре отношения прекратились, но девушка забеременела, и они снова стали жить вместе. У пары родился сын Федор, но спустя время возлюбленные расстались.

В 2016 году артист женился на коллеге Диане Очиловой. Они прожили вместе год.

Следующей супругой Гайдуляна стала актриса Александра Велескевич, но в 2024 году стало известно об их разводе. При этом экс-возлюбленные сохранили хорошие отношения, продолжают вместе сниматься и выходить на сцену.

Что известно о болезни Гайдуляна

В 2015 году у Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. Лечение он проходил в Германии.

В 2016 году актер вернулся в Россию и сообщил, что сумел победить рак. Он отмечал, что справиться с недугом ему помогла вера — он часто посещал церковь и молился.

Андрей Гайдулян на премьере фильма «Легенда о самбо» режиссера Андрея Богатырева в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве Андрей Гайдулян на премьере фильма «Легенда о самбо» режиссера Андрея Богатырева в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как Гайдулян относится к мигрантам

После теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего в марте 2024 года, Андрей Гайдулян опубликовал пост в соцсетях, в котором показал фото одного из террористов и заявил, что его беспокоит проблема бесконтрольной миграции.

«Да, я испытываю гнев и злость. И делать вид, что я не замечаю мигрантов, я не могу. Бесконтрольная миграция — это то, о чем все знают, что все ненавидят», — прокомментировал он.

Чем сейчас занимается Гайдулян

Андрей Гайдулян продолжает творческую деятельность.

Он задействован в спектаклях «Номер 13», «Сказ про Федота-стрельца» и «Дуэнья». В 2025 году также вышел 10-й сезон ситкома «СашаТаня» с Гайдуляном.

В августе артист посетил Аляску в то время, когда там проходили переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

«Добро пожаловать в солнечный Анкоридж. Пока так», — рассказал он в соцсетях.

Также Гайдулян надел толстовку и кепку с надписью «Аляска» и мотивировал это тем, что так он больше похож на местного жителя. Позже актер снял видео со статуей капитана Джеймса Кука, которая установлена в парке Резолюшн в центре Анкориджа.

Читайте также:

Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин

Новый «Универ», мнение об СВО, бездетность: как живет актриса Анна Невская

Нагиев, работа в Израиле, слухи об изменах жены: как живет Игорь Лифанов

новости
артисты
актеры
культура
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
«Целые улицы и кварталы»: раскрыто, что творят ВСУ в Кировске
Слива с кофе: неожиданное сочетание для зимней заготовки
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.