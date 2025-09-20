«СашаТаня», поездка на Аляску, гнев к мигрантам: как живет Андрей Гайдулян

Актер Андрей Гайдулян продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, зачем приезжал на Аляску?

Чем известен Гайдулян

Андрей Гайдулян родился 12 апреля 1984 года в Кишиневе. Окончил Институт современного искусства, также получил дополнительное образование в США в школе актерского мастерства Ли Страсберга.

Известность Гайдуляну принесла роль Саши Сергеева в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня».

Также артист снимался в картинах «Кулагин и партнеры», «Дачница», «Полный контакт», «Друзья друзей», «Медсестра», «Красные пророчества», «СамоИрония судьбы», «Время есть!» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 17 работ.

Что известно о личной жизни Гайдуляна

В студенческие годы Андрей Гайдулян встречался с однокурсницей по имени Римма. Вскоре отношения прекратились, но девушка забеременела, и они снова стали жить вместе. У пары родился сын Федор, но спустя время возлюбленные расстались.

В 2016 году артист женился на коллеге Диане Очиловой. Они прожили вместе год.

Следующей супругой Гайдуляна стала актриса Александра Велескевич, но в 2024 году стало известно об их разводе. При этом экс-возлюбленные сохранили хорошие отношения, продолжают вместе сниматься и выходить на сцену.

Что известно о болезни Гайдуляна

В 2015 году у Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. Лечение он проходил в Германии.

В 2016 году актер вернулся в Россию и сообщил, что сумел победить рак. Он отмечал, что справиться с недугом ему помогла вера — он часто посещал церковь и молился.

Андрей Гайдулян на премьере фильма «Легенда о самбо» режиссера Андрея Богатырева в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как Гайдулян относится к мигрантам

После теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего в марте 2024 года, Андрей Гайдулян опубликовал пост в соцсетях, в котором показал фото одного из террористов и заявил, что его беспокоит проблема бесконтрольной миграции.

«Да, я испытываю гнев и злость. И делать вид, что я не замечаю мигрантов, я не могу. Бесконтрольная миграция — это то, о чем все знают, что все ненавидят», — прокомментировал он.

Чем сейчас занимается Гайдулян

Андрей Гайдулян продолжает творческую деятельность.

Он задействован в спектаклях «Номер 13», «Сказ про Федота-стрельца» и «Дуэнья». В 2025 году также вышел 10-й сезон ситкома «СашаТаня» с Гайдуляном.

В августе артист посетил Аляску в то время, когда там проходили переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

«Добро пожаловать в солнечный Анкоридж. Пока так», — рассказал он в соцсетях.

Также Гайдулян надел толстовку и кепку с надписью «Аляска» и мотивировал это тем, что так он больше похож на местного жителя. Позже актер снял видео со статуей капитана Джеймса Кука, которая установлена в парке Резолюшн в центре Анкориджа.

