«СашаТаня», поездка на Аляску, гнев к мигрантам: как живет Андрей Гайдулян

Актер Андрей Гайдулян продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, зачем приезжал на Аляску?
Чем известен Гайдулян
Андрей Гайдулян родился 12 апреля 1984 года в Кишиневе. Окончил Институт современного искусства, также получил дополнительное образование в США в школе актерского мастерства Ли Страсберга.
Известность Гайдуляну принесла роль Саши Сергеева в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня».
Также артист снимался в картинах «Кулагин и партнеры», «Дачница», «Полный контакт», «Друзья друзей», «Медсестра», «Красные пророчества», «СамоИрония судьбы», «Время есть!» и других.
Всего в его фильмографии на данный момент 17 работ.
Что известно о личной жизни Гайдуляна
В студенческие годы Андрей Гайдулян встречался с однокурсницей по имени Римма. Вскоре отношения прекратились, но девушка забеременела, и они снова стали жить вместе. У пары родился сын Федор, но спустя время возлюбленные расстались.
В 2016 году артист женился на коллеге Диане Очиловой. Они прожили вместе год.
Следующей супругой Гайдуляна стала актриса Александра Велескевич, но в 2024 году стало известно об их разводе. При этом экс-возлюбленные сохранили хорошие отношения, продолжают вместе сниматься и выходить на сцену.
Что известно о болезни Гайдуляна
В 2015 году у Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. Лечение он проходил в Германии.
В 2016 году актер вернулся в Россию и сообщил, что сумел победить рак. Он отмечал, что справиться с недугом ему помогла вера — он часто посещал церковь и молился.
Как Гайдулян относится к мигрантам
После теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего в марте 2024 года, Андрей Гайдулян опубликовал пост в соцсетях, в котором показал фото одного из террористов и заявил, что его беспокоит проблема бесконтрольной миграции.
«Да, я испытываю гнев и злость. И делать вид, что я не замечаю мигрантов, я не могу. Бесконтрольная миграция — это то, о чем все знают, что все ненавидят», — прокомментировал он.
Чем сейчас занимается Гайдулян
Андрей Гайдулян продолжает творческую деятельность.
Он задействован в спектаклях «Номер 13», «Сказ про Федота-стрельца» и «Дуэнья». В 2025 году также вышел 10-й сезон ситкома «СашаТаня» с Гайдуляном.
В августе артист посетил Аляску в то время, когда там проходили переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
«Добро пожаловать в солнечный Анкоридж. Пока так», — рассказал он в соцсетях.
Также Гайдулян надел толстовку и кепку с надписью «Аляска» и мотивировал это тем, что так он больше похож на местного жителя. Позже актер снял видео со статуей капитана Джеймса Кука, которая установлена в парке Резолюшн в центре Анкориджа.
