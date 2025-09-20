Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин

Актер Александр Якин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Якин

Александр Якин родился 8 июня 1990 года в подмосковном Чехове. Окончил ГИТИС.

Известность актеру принесла роль Ромы Букина в ситкоме «Счастливы вместе» и его продолжении «Букины».

«Когда был пик популярности сериала „Счастливы вместе“, я находился на площадке шесть дней в неделю и особо эту славу не ощущал. Проснуться и подумать: „Все меня знают, и я суперкрутой...“ — такого не было. Я все время проводил на работе или учебе, было не до этого», — вспоминал Якин.

Также он снимался в картинах «Ковчег», «Герой нашего времени», «Универ», «Восьмидесятые», «Физрук», «Без памяти», «Трепачи» и других.

Всего в фильмографии Якина на данный момент более 20 работ.

Что известно о личной жизни Якина

В 2015 году Александр Якин женился на Анне Зайцевой, которая была его однокурсницей.

«Расписались по-тихому, потом в ресторане посидели. Никакого пафоса и многодневных гуляний. Это все пустое. Главное, что Аня — самая важная женщина в моей жизни, и я с ней чувствую себя самым счастливым мужчиной на свете», — рассказывал артист.

В 2023 году у супругов родился сын.

Александр Якин и его жена Анна Зайцева Фото: Социальные сети

Что Якин говорил о перезапуске сериала «Счастливы вместе»

В 2023 году на экраны вышло продолжение сериала «Счастливы вместе», получившее название «Букины». В 2025 году вышел второй сезон проекта.

«Для меня это стало неожиданностью. Но я понимал, что сейчас многие проекты перезапускаются — „Папины дочки“, „Молодежка“… Значит, такая тенденция, и я подумал, почему бы и нет?» — рассказывал Якин.

Чем сейчас занимается Якин

Александр Якин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Номер 13», «Боинг-Боинг», «Слишком женатый таксист», «Мужчина на все руки» и «Примадонны».

В 2025 году должна выйти комедия «Огрызки» с его участием. Также в скором времени можно будет увидеть проекты «Кощей. Тайна живой воды» и «Кукушкин» с Якиным.

Свое мнение о проведении спецоперации актер не высказывал.

