Розыск, мечта вернуться в РФ, запрет на въезд в ОАЭ: как живет Монеточка

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) лишилась возможности выступать сразу в нескольких странах. Как складывается ее карьере после отъезда из России, чем она сейчас занимается?

Чем известна Монеточка

Елизавета Гырдымова родилась 1 июня 1998 года в Екатеринбурге. В 2016 году поступила на заочное отделение ВГИКа по специальности «продюсирование», тогда же стала записывать песни и выкладывать их в соцсетях.

Популярность ей принесла песня «Каждый раз» из первого студийного альбома «Раскраски для взрослых», выпущенного в 2018 году. Также за годы карьеры наиболее известными композициями исполнительницы стали «Обломки чувств», «Люди с автоматами», «Кис Кис Кис», «Нимфоманка» и другие.

Монеточка с 2020 года состоит в браке с музыкантом Витей Исаевым (Виктором Емелиным). В августе 2022 года у пары родилась дочь Нина, в январе 2024 года — сын Петр.

Почему Монеточка уехала из России

Монеточка в марте 2022 года вместе с супругом переехала жить в Вильнюс. Она рассказала в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что основанная причина переезда из России — «желание чувствовать себя свободнее и иметь возможность высказываться на разные темы».

Весной того же года Монеточка и рэпер Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) провели в разных городах Европы серию благотворительных концертов в поддержку украинских беженцев.

В январе 2023 года Минюст признал Монеточку иностранным агентом. В сентябре 2024 года в отношении артистки возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, спустя месяц ее объявили в розыск в России.

Чем сейчас занимается Монеточка

Монеточка продолжает творческую деятельность за границей. Она пишет песни и гастролирует с концертами. Исполнительница призналась, что объявление ее в уголовный розыск в России сильно ограничило ей жизнь за рубежом. Из-за статуса разыскиваемого лица она лишилась возможности выступать в ряде популярных для русскоязычной аудитории стран.

По данным Telegram-канала Mash, Монеточке запрещен въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию за антироссийские высказывания. Также не исключено, что против нее могут возбудить новое уголовное дело за содействие террористической деятельности и внести ее имя в список террористов и экстремистов, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин.

«Если будет доказано, что Монеточка жертвовала деньги на поддержку Украины, на закупку вооружения, которым, по сути, убивали наших солдат, тогда против нее могут возбудить новое уголовное дело за содействие террористической деятельности. Следовательно, ей присвоят новый статус — террориста и экстремиста», — пояснил он.

На днях Монеточка в новом интервью призналась, что вернуться в Россию — ее мечта. При этом певица отметила, что она понимает нереалистичность такого сценария, и предположила, что скучает по той стране, «которой уже нет».

Смена позиции по СВО и возвращение в «Универ»: как живет актер Арарат Кещян