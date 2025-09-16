Против сбежавшей из России Монеточки могут возбудить новое уголовное дело Адвокат Бенхин: Монеточку могут внести в перечень террористов и экстремистов

Против сбежавшей из России певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) могут возбудить новое уголовное дело за содействие террористической деятельности, а также внести ее в список террористов и экстремистов, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, для этого необходимо доказать факт финансирования ею ВСУ.

Если будет доказано, что Монеточка жертвовала деньги на поддержку Украины, на закупку вооружения, которым, по сути, убивали наших солдат, тогда против нее могут возбудить новое уголовное дело за содействие террористической деятельности. Следовательно, ей присвоят новый статус — террориста и экстремиста. Ее могут заочно и осудить, пока она не в России. В случае если она будет выдана РФ, заочное судебное решение превратится в реальный срок, — пояснил Бенхин.

Ранее сообщалось, что Монеточке запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Сербию. Причиной стали ее антироссийские высказывания. Теперь география ее гастролей ограничивается Шенгенской зоной. Запрет на въезд касается именно тех стран, которые сохраняют безвизовый режим для граждан России.