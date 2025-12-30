С этим роскошеством и торт не нужен — шоколадный пирог за минуты к чаю: тесто на молоке и масле

Этот шоколадный пирог — настоящая находка, когда хочется чего-то по-настоящему вкусного без лишней возни. Он получается невероятно нежным, влажным, с насыщенным шоколадным вкусом и тает во рту с первого кусочка. Идеален для уютного чаепития, гостей или момента «хочу сладкого прямо сейчас».

Ингредиенты (форма 25×11 см): мука — 220 г, какао-порошок — 50 г, сахар — 250 г, молоко — 250 мл, растительное масло — 50 мл, сливочное масло — 50 г, яйца — 2 шт., разрыхлитель — 10 г, ванильный сахар — 8 г, соль по вкусу.

Приготовление: в большой миске соединяют муку, какао и разрыхлитель, хорошо перемешивают венчиком, в отдельной посуде взбивают яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы, затем добавляют растопленное сливочное масло, растительное масло и молоко, аккуратно перемешивают до однородности, после чего частями вводят сухую смесь, каждый раз хорошо вымешивая венчиком и кратко пробивая миксером, форму смазывают растительным маслом, дно выстилают пергаментом, выливают тесто и разравнивают, выпекают в разогретой до 180 °С духовке около 50 минут, ориентируясь на свою духовку, а готовый пирог по желанию украшают растопленным шоколадом или присыпают сахарной пудрой.

