Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:20

С этим роскошеством и торт не нужен — шоколадный пирог за минуты к чаю: тесто на молоке и масле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот шоколадный пирог — настоящая находка, когда хочется чего-то по-настоящему вкусного без лишней возни. Он получается невероятно нежным, влажным, с насыщенным шоколадным вкусом и тает во рту с первого кусочка. Идеален для уютного чаепития, гостей или момента «хочу сладкого прямо сейчас».

Ингредиенты (форма 25×11 см): мука — 220 г, какао-порошок — 50 г, сахар — 250 г, молоко — 250 мл, растительное масло — 50 мл, сливочное масло — 50 г, яйца — 2 шт., разрыхлитель — 10 г, ванильный сахар — 8 г, соль по вкусу.

Приготовление: в большой миске соединяют муку, какао и разрыхлитель, хорошо перемешивают венчиком, в отдельной посуде взбивают яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы, затем добавляют растопленное сливочное масло, растительное масло и молоко, аккуратно перемешивают до однородности, после чего частями вводят сухую смесь, каждый раз хорошо вымешивая венчиком и кратко пробивая миксером, форму смазывают растительным маслом, дно выстилают пергаментом, выливают тесто и разравнивают, выпекают в разогретой до 180 °С духовке около 50 минут, ориентируясь на свою духовку, а готовый пирог по желанию украшают растопленным шоколадом или присыпают сахарной пудрой.

Ранее мы делились рецептом медовика в форме венка. Эффектный новогодний торт с нежным сметанным кремом.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуска-пятиминутка с сырными крекерами: под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно
Общество
Закуска-пятиминутка с сырными крекерами: под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно
Как сохранить елку свежей до самого Рождества: честный эксперимент с семью способами
Общество
Как сохранить елку свежей до самого Рождества: честный эксперимент с семью способами
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Творог, миндаль и ванильный крем — пеку новогодний пирог «Золушка». Изящная нежность к полуночи
Общество
Творог, миндаль и ванильный крем — пеку новогодний пирог «Золушка». Изящная нежность к полуночи
Новогодний кекс «Зебра» с мандаринами: простой рецепт — и дома атмосфера праздника
Общество
Новогодний кекс «Зебра» с мандаринами: простой рецепт — и дома атмосфера праздника
пироги
кексы
шоколад
какао
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярском крае началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.