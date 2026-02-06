В НАТО испугались «стратегической кувалды» ВКС России

В НАТО крайне озабочены и откровенно ненавидят российский стратегический бомбардировщик Ту-160М, сообщил обозреватель американского издания 19FortyFive Брэндон Вайхерт. По мнению экспертов Альянса, обновленная «стратегическая кувалда» остается грозным оружием, которое сложно остановить.

Ту-160М является одним из самых грозных ударных самолетов большой дальности в мире, подчеркнул Вайхерт. Особенно в эпоху, когда доминируют крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковое оружие. Бомбардировщик стал еще одним примером того, насколько хорошо россияне адаптировались к требованиям современного поля боя, говорится в публикации.

Вайхерт в своей статье указывает на ключевые преимущества самолета. Ту-160М несет крылатые ракеты Х-101 и гиперзвуковое вооружение, позволяющее атаковать цели, не входя в зону действия ПВО. Его высокая скорость и огромная дальность полета без дозаправки делают бомбардировщик исключительно опасным. Автор подчеркивает, что Россия не просто возобновила, а наладила серийное производство его глубоко модернизированного варианта.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 92%. В этом году, отметил он, ВМФ пополнился новым атомным подводным крейсером проекта «Борей-А» под названием «Князь Пожарский».