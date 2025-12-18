Названа доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России Герасимов: доля современного вооружения в ядерных силах РФ составляет 92%

Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 92%, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге военных атташе. В этом году, отметил он, ВМФ пополнился новым атомным подводным крейсером проекта «Борей-А» под названием «Князь Пожарский».

На сегодняшний день доля современного вооружения в стратегических ядерных силах (СЯС) составляет 92%, — поделился Герасимов.

В авиационных СЯС продолжается поставка модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160м. Кроме того, проходит модернизация действующих самолетов Ту-160 и Ту-95МС, которая включает установку более мощных двигателей, обновление бортового оборудования и расширение ассортимента применяемых авиационных средств поражения.

Ранее Герасимов озвучил главный приоритет российских войск в зоне СВО. По его словам, основные усилия армии направлены на установление полного контроля над Донбассом и Новороссией. Также ВС РФ сосредоточились на создании полосы безопасности в украинском приграничье.