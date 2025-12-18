Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 17:38

Названа доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России

Герасимов: доля современного вооружения в ядерных силах РФ составляет 92%

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев/ РИА «Новости»
Читайте нас в Дзен

Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет 92%, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге военных атташе. В этом году, отметил он, ВМФ пополнился новым атомным подводным крейсером проекта «Борей-А» под названием «Князь Пожарский».

На сегодняшний день доля современного вооружения в стратегических ядерных силах (СЯС) составляет 92%, — поделился Герасимов.

В авиационных СЯС продолжается поставка модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160м. Кроме того, проходит модернизация действующих самолетов Ту-160 и Ту-95МС, которая включает установку более мощных двигателей, обновление бортового оборудования и расширение ассортимента применяемых авиационных средств поражения.

Ранее Герасимов озвучил главный приоритет российских войск в зоне СВО. По его словам, основные усилия армии направлены на установление полного контроля над Донбассом и Новороссией. Также ВС РФ сосредоточились на создании полосы безопасности в украинском приграничье.

Минобороны
ВС РФ
Валерий Герасимов
Генштаб ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До праздников или после: когда выгоднее покупать смартфон зимой
Песков высказался о политических качествах Путина
«Вопреки здравому смыслу»: Нарышкин об отношении Украины к плану Трампа
Песков поставил точку в вопросе возращения России в G7
Зеленскому предрекли поражение на выборах
Примаков ответил на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине
Политолог рассказал, чего ждать от грядущей прямой линии Путина
Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов
Лукашенко анонсировал большую сделку с Трампом
«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд
Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов
Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным
«Мы вас будем бомбить»: Лукашенко предупредил оппонентов
IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone
«Не только отстранение»: Сырскому предрекли незавидную судьбу
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
Трое россиян пострадали от новой атаки ВСУ
Родителей устроившего резню подростка «поймали» на выходе из суда
Оборона ВСУ пала: мясорубка в Гуляйполе, наступление ВС России 18 декабря
Раскрыто, почему Сырский остается на посту главкома при провалах на фронте
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.