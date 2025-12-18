Герасимов озвучил главный приоритет российских войск в зоне СВО

Основные усилия российских войск направлены на установление полного контроля над Донбассом и Новороссией, заявил начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны РФ, ВС России также сосредоточились на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.

Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины, — сказал генерал.

Герасимов в ходе выступления также обозначил, что политика европейских лидеров направлена на затягивание конфликта на Украине. По его словам, главы стран ЕС намерены ослабить Россию и подготовить НАТО к прямому военному столкновению.

Кроме того, он доложил, что российские войска прочно удерживают стратегическую инициативу на всех направлениях в зоне СВО. Он подчеркнул, что армия наступает, несмотря на масштабную поддержку Украине со стороны западных стран.