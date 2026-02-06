Два человека погибли при ударе ВС США по судну в Тихом океане

Два человека погибли при ударе ВС США по судну в Тихом океане ВС США атаковали предполагаемое судно наркоторговцев в Тихом океане

Военно-морские силы США нанесли удар по судну, которое, по их данным, использовалось для перевозки наркотиков. Инцидент произошел в четверг в восточной части Тихого океана, в ходе операции погибли два человека, подтвердило Южное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов на своей странице в социальной сети X.

Согласно официальному заявлению, операция была проведена после подтверждения разведданных. Судно двигалось вдоль одного из известных маршрутов. В результате атаки цель была уничтожена.

Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. В ходе операции были убиты два наркотеррориста, — уточняется в сообщении.

ВС США регулярно проводят подобные операции по пресечению наркотрафика в международных водах, преимущественно в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. Для этого задействуются корабли, морская пехота и авиация, которые отслеживают и перехватывают суда, подозреваемые в незаконной деятельности.

Ранее США направили в Карибское море авианосную ударную группу и тысячи военнослужащих. В регион прибыли более 10 боевых кораблей, среди которых авианосец USS Gerald R. Ford. Также в зону переброшены амфибийно-десантная группа и экспедиционный корпус морской пехоты, насчитывающий более 4,5 тыс. человек.