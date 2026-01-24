Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 02:46

ВС США отправили на дно лодку наркокурьеров в Тихом океане

ВС США уничтожили судно наркоторговцев в восточной части Тихого океана

Jason Dunham Jason Dunham Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американские вооруженные силы нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане, сообщило Южное командование ВС США в соцети X. Отмечается, что в результате атаки погибли два человека на борту судна, еще один выжил.

Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовались для наркотрафика, — сказано в публикации.

Ранее США направили в Карибское море авианосную ударную группу и тысячи военнослужащих. В регион прибыли более 10 боевых кораблей, среди которых авианосец USS Gerald R. Ford. Также в зону переброшены амфибийно-десантная группа и экспедиционный корпус морской пехоты, насчитывающий более 4,5 тыс. человек.

До этого в Приморском крае суд арестовал на два месяца двоих сотрудников полиции за незаконный сбыт наркотических средств. С начала 2025 года начальник отдела материально-технического снабжения Управления МВД России по городу Владивостоку вместе со своим подчиненным заменял хранящиеся на складе наркотики, предназначенные для уничтожения, на внешне похожее безвредное вещество.

ВС США
Наркоторговцы
Тихий океан
корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности в ДТП
Личный враг Зеленского: Украина хочет убрать Орбана, что ему грозит
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
В Хабаровском крае грузовой поезд сошел с рельсов
В МИД раскрыли цель визита представителей США в Москву
СК возбудил дело о халатности из-за отключения света в Мурманской области
ВС США отправили на дно лодку наркокурьеров в Тихом океане
Посетитель Эрмитажа повредил ценную статую
Соперник Нурмагомедова в UFC провалил взвешивание перед боем
США рассматривают необычное решение в отношении Кубы
Захарова прошлась по викингам в Херсоне: самые дикие байки Запада о России
В Пакистане около пяти человек погибли при атаке террориста на свадьбе
В ЦБ объяснили, почему снижать ключевую ставку нужно осторожно
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности
Фаза Луны сегодня, 24 января 2026 года. День прибыльных разговоров обо всем
Это был самострой: кто виноват в обрушении ТЦ в Новосибирске — новые данные
Захарова приготовила традиционное блюдо в посольстве КНР
Ученые рассказали Путину о новых вирусах гриппа и препаратах против них
Открытки с Татьяниным днем: искренние поздравления и добрые пожелания
Названа сумма, которую Запад планирует потратить на восстановление Украины
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.