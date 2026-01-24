ВС США отправили на дно лодку наркокурьеров в Тихом океане ВС США уничтожили судно наркоторговцев в восточной части Тихого океана

Американские вооруженные силы нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане, сообщило Южное командование ВС США в соцети X. Отмечается, что в результате атаки погибли два человека на борту судна, еще один выжил.

Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовались для наркотрафика, — сказано в публикации.

Ранее США направили в Карибское море авианосную ударную группу и тысячи военнослужащих. В регион прибыли более 10 боевых кораблей, среди которых авианосец USS Gerald R. Ford. Также в зону переброшены амфибийно-десантная группа и экспедиционный корпус морской пехоты, насчитывающий более 4,5 тыс. человек.

