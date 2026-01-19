Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 12:49

В Приморье суд арестовал полицейских за незаконный сбыт наркотиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд арестовал на два месяца двоих сотрудников полиции Приморья за незаконный сбыт наркотических средств, сообщает региональная прокуратура. Отмечается, что они руководствовались личной выгодой.

В Приморье арестованы двое сотрудников полиции и их соучастники, подозреваемые в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотических средств. <…> С учетом позиции прокуратуры фигуранты заключены под стражу сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что с начала 2025 года начальник отдела материально-технического снабжения Управления МВД России по городу Владивостоку вместе со своим сотрудником заменял хранящиеся на складе наркотики, предназначенные для уничтожения, на внешне похожее безвредное вещество. После этого запрещенные вещества передавались местным жителям на реализацию.

Ранее стало известно, что в Москве полицейские задержали таксиста-латиноамериканца с 100 граммами мефедрона. Мужчину остановили на дороге для проверки документов. Силовики заметили, что водитель заметно нервничал, поэтому его решили досмотреть. В итоге в его карманах обнаружили 60 свертков с наркотиками.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

