В Приморье суд арестовал полицейских за незаконный сбыт наркотиков

Суд арестовал на два месяца двоих сотрудников полиции Приморья за незаконный сбыт наркотических средств, сообщает региональная прокуратура. Отмечается, что они руководствовались личной выгодой.

В Приморье арестованы двое сотрудников полиции и их соучастники, подозреваемые в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотических средств. <…> С учетом позиции прокуратуры фигуранты заключены под стражу сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что с начала 2025 года начальник отдела материально-технического снабжения Управления МВД России по городу Владивостоку вместе со своим сотрудником заменял хранящиеся на складе наркотики, предназначенные для уничтожения, на внешне похожее безвредное вещество. После этого запрещенные вещества передавались местным жителям на реализацию.

