В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков

В Москве полицейские задержали таксиста-латиноамериканца со 100 граммами мефедрона, сообщил портал «ЧП Москва». Мужчину остановили на дороге для проверки документов.

Как сообщатся, инспекторы ГАИ остановили автомобиль на Измайловском шоссе. Силовики заметили, что водитель заметно нервничал, поэтому его решили досмотреть — в карманах обнаружили 60 свертков с наркотиками. Наркоторговца арестовали.

До этого в Адыгее был вынесен приговор двум организаторам крупного наркопроизводства: каждому из них дали по 15,5 года тюрьмы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Кировском районе Приморского края задержали местного жителя, который вырастил на своем участке более 160 килограммов марихуаны. В ходе обысков у агронома также изъяли более девяти килограммов гашишного масла.

Также в Санкт-Петербурге полицейские поймали 59-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ в крупном размере. По информации МВД, после задержания в его квартире изъяли 21 пакет с синтетическими наркотиками.

