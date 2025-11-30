Крупного поставщика синтетических наркотиков накрыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские поймали 59-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ в крупном размере, сообщает региональное ГУ МВД России. По информации ведомства, после задержания в его квартире изъяли 21 пакет с синтетическими наркотиками.

При обыске по месту жительства задержанного, в квартире дома № 4 на улице Симонова, был изъят 21 пакет, содержащий наркотическое средство, общим весом около 4743,9 грамма, — говорится в сообщении.

Фигуранта отправили в СИЗО на время следствия. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), решается вопрос о возбуждении еще одного дела.

Ранее в Чехове ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию. Всего полицейские изъяли 11 килограммов амфетамина. Все необходимое для производства наркотических средств нарушители могли приобрести в теневом сегменте интернета. Получившиеся вещества задержанные сбывали с помощью обустройства закладок.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.