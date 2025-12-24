Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 04:25

Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой

Собянин: летевший в сторону Москвы беспилотник был сбит силами российской ПВО

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

Ранее крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате атаки ВСУ по курскому городу Рыльску. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что никто не пострадал.

До этого в Министерстве обороны России информировали, что силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над шестью российскими регионами в ночь на 23 декабря. По информации ведомства, больше всего БПЛА пытались атаковать Ростовскую область и Ставропольский край. В министерстве отметили, что над Ростовской областью и Ставропольским краем сбили 14 и семь беспилотников соответственно.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины могут накапливать беспилотники для масштабных ударов по территории России в период новогодних праздников. По его словам, снижение активности атак БПЛА в последнее время свидетельствует о подготовке к подобным действиям.

