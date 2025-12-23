Полиция Петербурга выявила организацию нелегальной миграции

В Петербурге полиция выявила случай организации нелегальной миграции, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Организатор помогала иностранцам заключать фиктивные браки.

Сообщается, что вовлечены в схему также были 36-летний родственник и 29-летняя знакомая подозреваемой — именно они были участниками «бракосочетаний». Таким образом мигранты могли получить бессрочное разрешение на проживание на территории страны. Возбуждено уголовное дело. Материалы также переданы в миграционную службу.

Ранее сообщалось, что в рамках пилотного проекта по учету иностранных граждан с помощью мобильного приложения «Амина» в Москве к административной ответственности привлечены более 440 человек. Отмечается, что такие показатели положительно сказываются на комфорте жителей и гостей столицы.