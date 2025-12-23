Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 16:27

Полиция Петербурга выявила организацию нелегальной миграции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Петербурге полиция выявила случай организации нелегальной миграции, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Организатор помогала иностранцам заключать фиктивные браки.

Сообщается, что вовлечены в схему также были 36-летний родственник и 29-летняя знакомая подозреваемой — именно они были участниками «бракосочетаний». Таким образом мигранты могли получить бессрочное разрешение на проживание на территории страны. Возбуждено уголовное дело. Материалы также переданы в миграционную службу.

Ранее сообщалось, что в рамках пилотного проекта по учету иностранных граждан с помощью мобильного приложения «Амина» в Москве к административной ответственности привлечены более 440 человек. Отмечается, что такие показатели положительно сказываются на комфорте жителей и гостей столицы.

Санкт-Петербург
мигранты
браки
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин стал политиком года для трети россиян
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: в РПЦ о намерении изменить даты праздников на Украине
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Бастрыкин хочет выпустить обвиненную в домогательствах учительницу
Врач рассказал о ключевых ошибках при оказании первой помощи зимой
Завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн» подвел итоги 2025 года
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.