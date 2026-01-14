Непогода привела к травмированию более 120 жителей Словакии

В Словакии сложные погодные условия привели к массовым происшествиям. По данным издания Denník N, за один день в республике было зарегистрировано более 120 травм, связанных с непогодой, а также свыше 50 дорожно-транспортных происшествий.

Помощь спасателей сегодня из-за погоды понадобилась при 128 травмах и 54 дорожно-транспортных происшествиях, — говорится в сообщении издания

Наибольшее число пострадавших отмечено в Братиславском крае, а больше всего аварий произошло в Нитрянском крае. Из-за гололеда, сохраняющегося до среды, в стране продолжают действовать официальные предостережения для населения.

Непогода также нарушила работу транспортной инфраструктуры. Аэропорт Братиславы был вынужден приостановить свою деятельность во вторник, но после обеда полеты возобновились. Сложные метеоусловия создали серьезную нагрузку на экстренные службы и привели к значительным неудобствам для жителей страны.

Ранее Росавиация проинформировала, что аномальные снегопады в отдельных регионах России влияют на авиасообщение, однако столичные аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Пассажиров также попросили следить за информацией о рейсах с помощью онлайн-табло, чат-ботов, других средств коммуникации авиакомпаний и воздушных гаваней.