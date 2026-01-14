Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 03:06

Непогода привела к травмированию более 120 жителей Словакии

Denník N: помощь спасателей из-за непогоды понадобилась 128 гражданам Словакии

Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look
Читайте нас в Дзен

В Словакии сложные погодные условия привели к массовым происшествиям. По данным издания Denník N, за один день в республике было зарегистрировано более 120 травм, связанных с непогодой, а также свыше 50 дорожно-транспортных происшествий.

Помощь спасателей сегодня из-за погоды понадобилась при 128 травмах и 54 дорожно-транспортных происшествиях, — говорится в сообщении издания

Наибольшее число пострадавших отмечено в Братиславском крае, а больше всего аварий произошло в Нитрянском крае. Из-за гололеда, сохраняющегося до среды, в стране продолжают действовать официальные предостережения для населения.

Непогода также нарушила работу транспортной инфраструктуры. Аэропорт Братиславы был вынужден приостановить свою деятельность во вторник, но после обеда полеты возобновились. Сложные метеоусловия создали серьезную нагрузку на экстренные службы и привели к значительным неудобствам для жителей страны.

Ранее Росавиация проинформировала, что аномальные снегопады в отдельных регионах России влияют на авиасообщение, однако столичные аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Пассажиров также попросили следить за информацией о рейсах с помощью онлайн-табло, чат-ботов, других средств коммуникации авиакомпаний и воздушных гаваней.

Словакия
происшествия
ДТП
непогода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ряд российских регионов ждет крепкий мороз на Крещение
Более сотни бойцов ВСУ пропало без вести после присоединения к «Азову»
Атака ВСУ на Ростов-на-Дону ночью 14 января: попадание в дома, что известно
Врач назвал главные причины частых походов в туалет
«Очень решительно»: Трамп в очередной раз пригрозил Ирану
Украинские БПЛА врезались в жилые дома на юге России
«Не играют в европейские игры»: Венгрия становится промышленным центром ЕС
Элайджа Вуд отказался обсуждать съемки нового фильма о Средиземье
Трамп устроил перепалку с рабочим завода Ford из-за жесткого обвинения
Гороскоп на 14 января: общаемся с семьей, наводим уют
«Ошалевший мир»: Лукашенко заявил о сложной геополитической обстановке
Названа главная опасность идеализации партнера в начале отношений
Новый возлюбленный, «Холоп-3», скандалы: куда пропала Кристина Асмус
Самый северный полуостров России ждут трескучие морозы
Непогода привела к травмированию более 120 жителей Словакии
Одна из стран Евросоюза отказалась защищать Гренландию от Трампа
Украинские силовики проводят обыски в офисе партии Тимошенко
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком городе
Женщина попыталась зарезать мужчину в Москве
«Растление молодого поколения»: в России призвали запретить игру GTA VI
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.