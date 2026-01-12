Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 18:43

В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада

Росавиация: аномальный снегопад продолжает влиять на авиасообщение в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аномальные снегопады в отдельных регионах России влияют на авиасообщение, однако столичные аэропорты продолжают работать в штатном режиме, сообщает Росавиация. Пассажиров также попросили следить за информацией о рейсах с помощью онлайн-табло, чат-ботов, других средств коммуникации авиакомпаний и воздушных гаваней.

Аномальный снегопад продолжает оказывать локальное влияние на работу воздушного транспорта в ряде регионов России, — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работу аэропорта Краснодара взяли на особый контроль. Дело в том, что в столице Кубани идет ливневый снег. По этой причине было принято решение временно приостановить обслуживание рейсов. По данным Росавиации, 17 самолетов ушли на запасные аэродромы. Пассажиров части рейсов, приземлившихся в Минеральных Водах и Ставрополе, доставят в Краснодар автобусами.

Ранее сообщалось о сильных снегопадах в Анкоридже и других районах Аляски. По данным местных служб, в городе уже выпало более 200 сантиметров снега. В порту Джуно под тяжестью снежных масс начали тонуть лодки и катера. Для ликвидации последствий непогоды и предотвращения новых происшествий в регион направлены волонтеры и аварийные бригады со всей Аляски.

