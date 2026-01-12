Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов Более 200 см снега выпало в Анкоридже за время аномальной непогоды

На Аляске рекордные снегопады привели к серьезным последствиям для инфраструктуры и судоходства, более 200 см снега выпало в Анкоридже, сообщает MK.RU. В ряде районов фиксируются затопления лодок и катеров.

Сильные снегопады сохраняются в Анкоридже и других районах Аляски. По данным местных служб, в городе уже выпало более 200 сантиметров снега, еще около 30 сантиметров осадков добавилось 5 января. Метеорологи прогнозируют, что в течение ближайших полутора недель может выпасть еще до 75 сантиметров снега.

В порту Джуно под тяжестью снежных масс начали тонуть лодки и катера. Местные власти выражают обеспокоенность возможным увеличением числа аварий, а также риском утечек топлива в океан.

Для ликвидации последствий непогоды и предотвращения новых происшествий в регион направлены волонтеры и аварийные бригады со всей Аляски. Специалисты занимаются расчисткой судов от снега и укреплением причалов, чтобы снизить вероятность дальнейших затоплений.

