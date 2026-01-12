Снегопад парализовал работу аэропорта в Краснодаре

Международный аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов до 15:00 в связи со снегопадом, сообщила пресс-служба аэровокзала. Там отметили, что ограничения работы могут быть в дальнейшем продлены.

В связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре и недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов для расчистки аэродрома до 15:00 (с возможным продлением), — говорится в заявлении.

В авиагавани подчеркнули, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме, расчищая территорию от снега. Пассажиров призывают с пониманием отнестись к задержкам рейсов.

Ранее стало известно, что в аэропорту Геленджика были введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры назвали необходимыми для обеспечения безопасности полетов. Решение вступило в силу на фоне действующего аэронавигационного предупреждения (NOTAM). Согласно ему, регулярное авиасообщение в Геленджике осуществляется только в дневное время — с 08:30 до 20:00.