Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 02:24

Женщина попыталась зарезать мужчину в Москве

РИАН: на севере Москвы женщина с ножом набросилась на мужчину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На севере Москвы женщина с ножом в руках напала на мужчину, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Полиция начала проверку. В столичном главке МВД заявили, что все участники конфликта доставлены в отдел для выяснения всех деталей произошедшего.

На Малой Ботанической улице женщина с ножом напала на мужчину,сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что конфликт на парковке в Москве закончился нападением с ножом. Инцидент произошел возле дома на Малой Ботанической улице. Онкобольной мужчина припарковался на месте для инвалидов, чтобы пойти в аптеку за лекарством. В этот момент к парковке подъехала семья выходцев из Армении на автомобиле ВАЗ. Они направлялись в баню и также хотели припарковаться. В ходе ссоры женщина достала нож.

До этого сообщалось, что москвич нанес минимум два удара ножом в шею полицейскому, который прибыл на вызов. По данным СК, жизни пострадавшего стража порядка уже ничего не угрожает. Инцидент случился 7 января у подъезда жилого дома на улице Ставропольской. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Москва
женщина
поножовщины
мужчины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самый северный полуостров России ждут трескучие морозы
Непогода привела к травмированию более 120 жителей Словакии
Одна из стран Евросоюза отказалась защищать Гренландию от Трампа
Украинские силовики проводят обыски в офисе партии Тимошенко
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком городе
Женщина попыталась зарезать мужчину в Москве
«Растление молодого поколения»: в России призвали запретить игру GTA VI
В Новокузнецке проверят анализы медработников печально известного роддома
Брак и развод с Ходченковой, Голливуд: где сейчас актер Владимир Яглыч
Бандит из 90-х под Рязанью устроил наркопритон в своей квартире
Астрофизик вычислил, зачем «инопланетный корабль» вошел в Солнечную систему
Извращенец, скандалист и лжец: ради кого США взрывают Иран изнутри
Умер заведующий музыкальной частью театра кукол Образцова
Стоимость биткоина подскочила до показателя прошлой осени
Огромные очереди образовались на остановках в Киеве
Штраф за пародию на SHAMAN, иноагентство, «отмена»: как живет Гудков
ПВО отразила атаку дронов ВСУ на три региона России
Прокуратура проверит московский ТЦ после гибели птиц
«Это произошло впервые»: ICE задержала сотрудника горсовета Нью-Йорка
Фаза Луны сегодня, 14 января: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.