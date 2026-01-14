Женщина попыталась зарезать мужчину в Москве РИАН: на севере Москвы женщина с ножом набросилась на мужчину

На севере Москвы женщина с ножом в руках напала на мужчину, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Полиция начала проверку. В столичном главке МВД заявили, что все участники конфликта доставлены в отдел для выяснения всех деталей произошедшего.

На Малой Ботанической улице женщина с ножом напала на мужчину, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что конфликт на парковке в Москве закончился нападением с ножом. Инцидент произошел возле дома на Малой Ботанической улице. Онкобольной мужчина припарковался на месте для инвалидов, чтобы пойти в аптеку за лекарством. В этот момент к парковке подъехала семья выходцев из Армении на автомобиле ВАЗ. Они направлялись в баню и также хотели припарковаться. В ходе ссоры женщина достала нож.

До этого сообщалось, что москвич нанес минимум два удара ножом в шею полицейскому, который прибыл на вызов. По данным СК, жизни пострадавшего стража порядка уже ничего не угрожает. Инцидент случился 7 января у подъезда жилого дома на улице Ставропольской. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.