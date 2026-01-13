Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 17:10

Спор за парковочное место закончился поножовщиной

Семья из Армении угрожала онкобольному ножом из-за места на парковке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Конфликт на парковке в Москве закончился нападением с ножом, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости». Инцидент произошел возле дома на Малой Ботанической улице. Онкобольной мужчина приехал на автомобиле Kia и припарковался на месте для инвалидов, чтобы пойти в аптеку за лекарством. В этот момент к парковке подъехала семья выходцев из Армении на автомобиле ВАЗ. Они направлялись в баню и также хотели припарковаться.

В ходе ссоры женщина достала нож. В ситуацию решил вмешаться 45-летний прохожий, который не был участником конфликта. В результате он получил удар лезвием в спину. Мужчину доставили в больницу на машине скорой помощи. Семья, участвовавшая в конфликте, была задержана. Онкобольной водитель не пострадал.

Ранее москвич нанес минимум два удара ножом в шею полицейскому, который прибыл на вызов. По данным СК, жизни пострадавшего стража порядка уже ничего не угрожает. Инцидент случился 7 января у подъезда жилого дома на улице Ставропольской. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также в Москве произошел конфликт в торговом центре, в результате которого человек получил ножевое ранение. По одной из версий, сотрудник магазина употреблял алкоголь на рабочем месте и решил самовольно уйти со смены. Охранник, заметивший это, попытался его остановить и в ходе конфликта нанес пострадавшему удар ножом в шею.

