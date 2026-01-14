Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 01:20

«Это произошло впервые»: ICE задержала сотрудника горсовета Нью-Йорка

Служба иммиграционного контроля США задержала сотрудника горсовета Нью-Йорка

Нью-Йорк, США Нью-Йорк, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудник городского совета Нью-Йорка был задержан Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Инцидент, о котором сообщила спикер законодательного органа города Джули Менин, стал беспрецедентным для служащих совета.

Сотрудники иммиграционной службы задержали работника городского совета Нью-Йорка. <...> Со служащим городского совета это произошло впервые, — сказала она в ходе пресс-конференции.

По словам Менин, задержание произошло 12 января. Сотрудник, гражданин Венесуэлы, явился на плановую проверку иммиграционного статуса в отделение ICE на Лонг-Айленде. Спикер утверждала, что у него есть действующее разрешение на проживание и работу, и охарактеризовала действия властей как «вопиющее превышение полномочий».

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани также осудил случившееся, назвав его «посягательством на демократию». Он призвал немедленно освободить чиновника.

В тот же день представитель Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин опровергла заявления нью-йоркских властей. По ее версии, задержанный въехал в США по туристической визе в 2017 году, не покинул страну в установленный срок и не имеет разрешения на работу. Ситуация продолжает развиваться.

Ранее сообщалось, что в США начались беспорядки на фоне убийства сотрудником ICE женщины. Служащий застрелил американку, которая пыталась сбить силовиков на автомобиле в Миннеаполисе. Это произошло во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией в городе, погибшая пыталась скрыться.

