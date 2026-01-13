Китаянке выплатят $1,4 тыс. за застрахованные 10 лет назад отношения

Оформившая «страховку любви» для своих отношений за $28 (чуть менее 2,2 тыс. рублей) жительница Китая спустя 10 лет получит выплату в размере около $1,4 тыс. (почти 110 тыс. рублей), сообщает South China Morning Post. Условия страхового полиса были выполнены после официальной регистрации брака.

В 2016 году жительница северо-западной провинции Шэньси по фамилии У приобрела полис «страхования любви» за 199 юаней (около $28 по актуальному курсу) в качестве подарка своему молодому человеку. Полис представлял собой своеобразную «ставку на преданность» пары: при вступлении страхователя в брак с указанным партнером в течение 10 лет, но не ранее чем через три года с момента покупки, предусматривалось получение либо букета из 10 тыс. роз, либо бриллиантового кольца в форме сердца весом 0,5 карата.

Пара официально зарегистрировала брак в октябре 2025 года, после десяти лет отношений, тем самым выполнив условия страхового договора. В страховой компании уточнили, что полисы «страхования любви» были сняты с продажи в 2017 году, однако ранее оформленные договоры продолжают действовать. Молодоженам предложили на выбор выплату в размере 10 тыс. юаней (около $1,4 тыс.) либо 10 тыс. роз, и они предпочли денежную компенсацию.

