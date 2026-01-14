Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 02:08

Бандит из 90-х под Рязанью устроил наркопритон в своей квартире

SHOT: экс-бандит из ОПГ «Слоны» задержан за организацию наркопритона в квартире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Рязанской области задержан организатор наркопритона, пишет Telegram-канал SHOT. Им оказался 54-летний безработный, ранее судимый за тяжкие преступления и входивший в состав знаменитой в регионе ОПГ «Слоны». Бандиты контролировали почти весь бизнес в Рязани и устраивали одни из самых кровавых бандитских разборок в 90-х.

По данным следствия, мужчина предоставлял свою квартиру наркопотребителям, получая взамен запрещенные вещества. Правоохранители пресекли деятельность притона в ходе оперативного мероприятия, задержав подозреваемого и троих посетителей. В жилище были обнаружены и изъяты предметы со следами наркотиков.

Это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении фигуранта, которого и ранее привлекали за оборот наркотиков. Его криминальная биография началась десятилетия назад. За организацию наркопритона ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Москве полицейские задержали таксиста-латиноамериканца со 100 граммами мефедрона. Мужчину остановили на дороге для проверки документов. Силовики заметили, что водитель заметно нервничал, поэтому его решили досмотреть — в карманах обнаружили 60 свертков с наркотиками.

