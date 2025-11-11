Пермяк лишился четырех квартир из-за притонов с проститутками В Перми суд изъял четыре квартиры у мужчины, который сдавал их проституткам

Свердловский районный суд Перми принял решение обратить в доход государства четыре квартиры в центре города, принадлежавшие местному жителю, пишет «Рифей». Суд установил, что владелец сдавал помещения в аренду женщинам для занятия проституцией.

Полицейские выявили сеть салонов, предлагавших интимные услуги, включая так называемую «контрольную закупку». Мужчина посуточно предоставлял жилье, что привело к возбуждению уголовного дела против него. Помощник прокурора Свердловского района Перми Анна Шумская сообщила, что с января 2023 года по март 2024 года пермяк занимался сдачей квартир.

Сторона обвинения напомнила, что предоставление помещений для организации притонов с целью получения прибыли является преступлением. Следовательно, квартиры и студии, где вели незаконную деятельность, суд признал орудием совершения преступления. Федеральный судья Эвелина Орлова огласила решение о конфискации недвижимого имущества и сохранении ареста на объекты до их фактического изъятия и перехода в собственность государства.

Помимо четырех конфискованных квартир, суд также взыскал с подсудимого несколько сотен тысяч рублей в счет конфискации денежных средств, а также назначил ему штраф. У стороны защиты есть 10 дней, чтобы обжаловать вынесенный приговор.

Ранее полиция разоблачила подпольный бордель в подвале одного из ТЦ Москвы. Салон с интимными услугами работал на улице Барклая, где задержали 39-летнюю приезжую, которая занимала должность администратора.