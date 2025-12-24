Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды

Исчезновение семьи Усольцевых в горном массиве Красноярского края могло быть вызвано внезапным изменением погоды, заявил РИА Новости председатель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. Туристы планировали короткую прогулку длительностью около трех часов и вышли на маршрут в легкой одежде. Однако именно в этот день в регионе произошло резкое понижение температуры и начался обильный снегопад, к которому люди оказались совершенно не готовы.

Поисковая операция осложнялась тем, что заявка поступила только через три дня после пропажи. Все последующие 11 суток, пока волонтеры и спасатели прочесывали местность, в районе горного массива непрерывно шел снег.

Мы предполагаем, что у людей случилось: критическая ситуация связана с резким изменением погодных условий, когда они были в районе этого горного массива, — уточнил Сергеев.

Глава «Лиза Алерт» подчеркнул, что сочетание отсутствия теплой экипировки и затяжной стихии практически не оставило туристам шансов на самостоятельное спасение. На данный момент спасатели продолжают анализировать данные, чтобы восстановить точную хронологию событий того дня.

До этого исследователь тайны перевала Дятлова Евгений Буянов предположил, что Усольцевы могли пропасть из-за такого «мощного фактора», как солнечная активность, оказывающая влияние на психику. В периоды повышенной активности на Солнце у людей возрастает количество неврозов, которые могут перейти в психозы, объяснил он.