24 декабря 2025 в 11:27

СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Следователи и криминалисты СК РФ работают на месте взрыва на улице Елецкой в Москве, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС и предполагаемый подрывник, сообщила пресс-служба ведомства, опубликовав соответствующие кадры. Специалисты осматривают место происшествия и собирают улики.

Работа следователей и криминалистов СК России на месте происшествия на улице Елецкой в Москве, — говорится в подписи к видео.

В ведомстве отметили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил опытными криминалистам из числа работников центрального аппарата подключиться к расследованию дела. Глава ведомства ожидает, что эксперты смогут оперативно установить лица, причастные к преступлению.

В настоящее время следствие готовит материалы для назначения судебных эксперти. В частности, будут проведены генетический, медицинский и взрывотехнический анализы. Также эксперты разбираются, каким образом СВУ было приведено в действие.

Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что человек, устроивший взрыв у полицейского участка в районе Орехово-Борисово на юге Москвы, действовал по указанию мошенников. По словам собеседника телеканала, аферисты убедили мужчину, что он помогает предотвратить деятельность шпионов.
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
