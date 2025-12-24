Раскрыт возможный мотив мужчины, подорвавшего авто ДПС на юге Москвы РЕН ТВ: устроивший взрыв на юге Москвы мужчина действовал по указанию мошенников

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что человек, устроивший взрыв у полицейского участка в районе Орехово-Борисово на юге Москвы, действовал по указанию мошенников. По словам собеседника телеканала, аферисты убедили мужчину, что он помогает предотвратить деятельность шпионов.

Как уточнил источник, злоумышленники взломали аккаунт жертвы на «Госуслугах». По информации телеканала, они связались с мужчиной и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили его оказать «сотрудничество органам власти», чтобы «сорвать шпионскую операцию».

Ранее стало известно, что сотрудники ДПС, погибшие в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы, оказались молодыми офицерами в возрасте 24 и 25 лет. Злоумышленник, который также погиб в результате ЧП, бросил в служебную машину взрывное устройство.

В Следственном комитете подтвердили, что в результате ЧП погибли двое сотрудников ДПС. Инцидент произошел рядом с полицейским участком на улице Елецкой. Молодые офицеры заметили подозрительного человека возле служебной машины. При попытке задержания сработало взрывное устройство.