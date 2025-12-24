Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех

Снимите с одного крупного лимона цедру, избегая белой горькой части. Мякоть нарежьте, удаляя зерна. В банку поместите цедру и добавьте 60 г жидкого акациевого меда. Разотрите ложкой до появления ароматного масла. Добавьте нарезанную мякоть и выжмите сок из второго небольшого лимона. Залейте 400 мл качественного джина (он идеально сочетается с цитрусовыми) и 100 мл нейтрального дистиллята, например зернового спирта. Встряхните. Настаивайте не сутки, а 36 часов в прохладе — это смягчает резкость. Тщательно процедите через ватный фильтр кофемашины или многослойную марлю. Получается удивительно гармоничный, бархатистый ликер с хвойно-цитрусовыми нотами джина и медовой сладостью, без необходимости долгого ожидания.

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

