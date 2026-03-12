Самый быстрый десерт: пирожки на кефире с ягодной начинкой

Некоторые считают, что сладкие пирожки — это удел детских садов и бабушек на рынке. Попробуйте приготовить по нашему рецепту выпечку с вишней и горьким шоколадом. В следующий раз ради этих пирожков вы включите духовку даже поздно вечером. Кстати, тесто на кефире делает пирожки пушистыми, как облако, и они не черствеют до самого утра, если, конечно, они доживут до утра.

Начните с теста, потому что ему нужно время подойти. В миске смешайте 350 г муки с двумя столовыми ложками сахара, щепоткой соли и чайной ложкой соды. Отдельно взбейте одно яйцо и 200 мл кефира комнатной температуры, добавьте 50 г растопленного сливочного масла. Влейте жидкую смесь в муку и замесите мягкое, чуть липкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте отдыхать на 20 минут — кефир и сода сделают свое дело, тесто станет пышным и воздушным без всяких дрожжей.

Для начинки возьмите замороженную вишню без косточек, граммов 300, и дайте ей слегка оттаять, но не полностью, чтобы сохранился сок. Смешайте вишню с двумя столовыми ложками сахара и столовой ложкой крахмала, это свяжет лишнюю жидкость и не даст начинке вытечь при выпекании. Горький шоколад, плитку, поломайте на маленькие кусочки, примерно по сантиметру.

Тесто разделите на небольшие шарики, каждый раскатайте в лепешку. В центр положите чайную ложку вишневой начинки и пару кусочков шоколада, защипните края, придавая пирожкам круглую форму. Важно защипывать очень тщательно, чтобы сладкий сок не убежал на противень. Выложите пирожки швом вниз на застеленный пергаментом противень, смажьте сверху взбитым желтком и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 20. Когда пирожки зарумянятся, доставайте и дайте немного остыть, хотя удержаться невозможно. Горячая вишня и расплавленный шоколад внутри мягкого кефирного теста — это десерт, ради которого женщины готовы простить мужчинам все кулинарные эксперименты. Подавайте с холодным молоком или шариком ванильного мороженого.

Совет: если вишня слишком кислая, увеличьте количество сахара в начинке, но обязательно добавьте крахмал, иначе сок вытечет на противень и подгорит. Шоколад берите с содержанием какао не менее 70%, горький вкус идеально балансирует сладость теста и кислинку ягод.

Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 234 ккал, белки — 5,1 г, жиры — 8,7 г, углеводы — 35,2 г.

