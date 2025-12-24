Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 11:11

Домашний ликер из кофе и сливок: берегите, выпьют до капли

Домашний ликер из кофе и сливок Домашний ликер из кофе и сливок Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ингредиенты: 1 ст. л. растворимого кофе, 1 банка сгущенного молока, 2 яйца, 2 ст. л. ванильного сахара, 0,4 л сливок (20%), 0,5 л водки, 2 ст. л. теплой воды.

Приготовьте насыщенный кофейный напиток, используя доступные продукты. Сначала разведите гранулы кофе в теплой воде. В просторной миске смешайте сгущенное молоко, яйца и ванильный сахар, взбивая миксером до пышной однородной смеси. Влейте кофейный настой и снова активно перемешайте на средней скорости. Теперь порциями добавьте сливки, продолжая взбивание для идеальной кремовой текстуры. Завершите процесс, введя водку: тщательно вмешайте ее венчиком или миксером, чтобы алкоголь равномерно распределился. Получится бархатистый ликер с глубоким кофейно-сливочным ароматом. Охладите в холодильнике 2 часа для раскрытия вкуса или подавайте сразу со льдом в красивых рюмках — гости будут в восторге!

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Ранее мы поделились рецептом салата »Ночь с курицей» за 15 минут.

ликер
алкоголь
алкогольные напитки
рецепт
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр ответил, как мошенники заставили мужчину взорвать полицейских
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство
Автоэксперт раскрыл, как проверить качество незамерзайки
В Петербурге открыли новую трамвайную линию
«Популярность пройдет»: в пекарне «Машенька» поднимут цены
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.