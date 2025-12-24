Домашний ликер из кофе и сливок: берегите, выпьют до капли

Ингредиенты: 1 ст. л. растворимого кофе, 1 банка сгущенного молока, 2 яйца, 2 ст. л. ванильного сахара, 0,4 л сливок (20%), 0,5 л водки, 2 ст. л. теплой воды.

Приготовьте насыщенный кофейный напиток, используя доступные продукты. Сначала разведите гранулы кофе в теплой воде. В просторной миске смешайте сгущенное молоко, яйца и ванильный сахар, взбивая миксером до пышной однородной смеси. Влейте кофейный настой и снова активно перемешайте на средней скорости. Теперь порциями добавьте сливки, продолжая взбивание для идеальной кремовой текстуры. Завершите процесс, введя водку: тщательно вмешайте ее венчиком или миксером, чтобы алкоголь равномерно распределился. Получится бархатистый ликер с глубоким кофейно-сливочным ароматом. Охладите в холодильнике 2 часа для раскрытия вкуса или подавайте сразу со льдом в красивых рюмках — гости будут в восторге!

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

