18 декабря 2025 в 19:15

Готовить тирамису проще простого: попробуйте новогодний вариант с апельсинами

Этот десерт — изысканная интерпретация легендарного тирамису для Нового года. Он удивительно легкий, освежающий и в то же время насыщенный — слои нежного крема на маскарпоне. Яркая цитрусовая нотка прекрасно оттеняет кофейную горчинку и сливочную нежность, делая этот торт идеальным завершением праздника.

Ингредиенты: бисквитные дамские пальчики (савоярди) — 24 штуки, сыр маскарпоне — 500 граммов, яйца куриные (крупные, категории С0) — 4 штуки, сахарная пудра — 120–150 граммов, апельсины — 3-4 штуки, кофе эспрессо остывший — 180 мл (6 ст. л.), апельсиновый ликер (или коньяк) — 60–80 мл (3-4 ст. л.), темный шоколад для украшения.

Приготовление: отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахарной пудрой до светлой пышной массы. Добавьте маскарпоне и аккуратно, но тщательно перемешайте до однородного гладкого крема. Белки взбейте в устойчивую плотную пену и деликатно вмешайте в кремовую массу лопаткой движениями снизу вверх. Остывший крепкий кофе смешайте с ликером. Апельсины очистите от кожуры и белых пленок, разберите на дольки и нарежьте небольшими кусочками. Быстро обмакивайте бисквитные палочки в кофейную смесь (не давая им размокнуть) и выкладывайте плотным слоем на дно формы. Распределите половину крема. Сверху равномерно разложите кусочки апельсина. Накройте апельсины вторым слоем пропитанных палочек и оставшимся кремом. Разровняйте поверхность, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь. Перед подачей украсьте тертым темным шоколадом или цедрой апельсина.

Ранее мы готовили пирог из яблок «Сказка». Вкуснота с песочной основой и сметанным кремом.

