Владельца конного клуба подозревают в отравлении лошадей под Волгоградом «112»: задержан подозреваемый в отравлении лошадей конкурентов под Волгоградом

В Волгоградской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве лошадей из конного клуба «У озера», пишет Telegram-канал «112». Им оказался 40-летний владелец соседнего клуба, который мстил конкурентам из-за земельного спора, уточнили журналисты.

По данным канала, конфликт разгорелся из-за аренды участка земли. В ночь на 13 апреля злоумышленник проник на территорию конкурентов и вколол двум лошадям, Лавру и Султану, смертельную дозу жидкости для омывателя стекол, от чего животные погибли.

Как сообщалось, подозреваемый уже совершал нападение 10 декабря, когда влил серную кислоту в рот пятерым лошадям, трое из которых оказались в тяжелом состоянии. На всю операцию у него ушло около восьми минут.

Позже стало известно, что злоумышленнику, отравившему лошадей кислотой в Волгоградской области, грозит до пяти лет лишения свободы, заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Кроме того, по словам юриста, обвиняемого могут обязать возместить причиненный ущерб.