Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 23:23

Владельца конного клуба подозревают в отравлении лошадей под Волгоградом

«112»: задержан подозреваемый в отравлении лошадей конкурентов под Волгоградом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Волгоградской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве лошадей из конного клуба «У озера», пишет Telegram-канал «112». Им оказался 40-летний владелец соседнего клуба, который мстил конкурентам из-за земельного спора, уточнили журналисты.

По данным канала, конфликт разгорелся из-за аренды участка земли. В ночь на 13 апреля злоумышленник проник на территорию конкурентов и вколол двум лошадям, Лавру и Султану, смертельную дозу жидкости для омывателя стекол, от чего животные погибли.

Как сообщалось, подозреваемый уже совершал нападение 10 декабря, когда влил серную кислоту в рот пятерым лошадям, трое из которых оказались в тяжелом состоянии. На всю операцию у него ушло около восьми минут.

Позже стало известно, что злоумышленнику, отравившему лошадей кислотой в Волгоградской области, грозит до пяти лет лишения свободы, заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Кроме того, по словам юриста, обвиняемого могут обязать возместить причиненный ущерб.

Волгоградская область
задержания
лошади
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе уличили «Укрэнерго» в коррупционных схемах
Младенец пострадал при атаке дронов ВСУ на Белгород
Трамп попросил Украину поспешить с урегулированием
Легендарных спортсменов на Украине лишили президентских выплат
«Расправься с ней и выкинь»: мать заказала убить дочь, почему ее оправдали
Приметы 19 декабря — Никола Зимний: прощаем обиды и веселимся
В деле Эпштейна всплыли сведения о россиянке и украинках
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 декабря 2025 года
Учительница из Петербурга оказалась под стражей из-за совращения детей
Активистка набросилась на американского министра финансов в ресторане
Иностранные журналисты озвучили пул вопросов для Путина
В МИД РФ отметили взвешенную позицию Финляндии по «гибридным угрозам»
Кровавые дожди над ближневосточными странами дали сигнал всему миру
Владельца конного клуба подозревают в отравлении лошадей под Волгоградом
«Я не обязан»: Трамп не будет считаться с Конгрессом США по одному вопросу
Рютте назвал главных противников вступления Украины в НАТО
Бутылка с водой помогла найти «автора» отравленной малины для двух девочек
США готовятся к приему Путина в 2026 году
Лукашенко рассказал о попытке Киева вмешаться во внутренние дела Белоруссии
«Спрашивалка не выросла»: глава «Ахмата» ответил на конфликтный вопрос
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.